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Yayın Tarihi: 7 Temmuz 2025 14:30
 ~ Son Güncelleme: 7 Temmuz 2025 14:42
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Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla da savcılığa başvurduklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 5 Temmuz'daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “CHP Genel Başkanı Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır,” dedi.

Aydın, konuyla ilgili ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu da bildirdi.

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Özgür Özel ne demişti?

CHP lideri, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz’da gözaltına alınması üzerine erken seçim çağrısı yaptığı açıklamasında şöyle demişti:

“Hodri meydan, 2 Kasım Pazar. Madem birinci partisin, gel. Aday da olabiliyorsun. Vereceğiz oyu. Meclis’te erken seçim kararını aldıracağız. Madem birinci partisin, gel. Allah’ın korkağı. Allah’ın korkağı, sen birinci parti olsan parende atarak sandığa gidersin. CHP birinci parti. Her geçen gün farkı açıyor. Sen her geçen gün yetişemeyeceğin için ‘Akın koş, çelme tak’ diyorsun. Dün çelmenin adı İstanbul, bugün Adana, öbür gün Adıyaman, öbür gün Antalya.

“Kork kardeşim. Bak o meydanlarda şu anda prova yapıyoruz. 81 ilde sen fragman izliyorsun, fragman. Korku filmini izleteceğim sana. Sen kötüleş, senden beter kötüleşmeyen ne olsun… Korku filmini size izletmeyen ne olsun. Fragman izliyorsunuz 2 milyon kişiyle. Gün gelecek bak, sandığı ortadan kaldırmaya kalkma. Efendi gibi sandıkla gideceksin. Aha da 2 Kasım ortada. 2 Kasım’a sen sandık koymazsan, kasıma ben bir sandık koyarım. Koyar mıyım, koymaz mıyım hep beraber bakarız.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan özgür özel Cumhurbaşkanına hakaret CHP'li belediyelere operasyon
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