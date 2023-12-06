Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: İşçiler onaylayacak, işverenler yorulmayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da Beştepe'de bugün toplandı.

3 saat 15 dakika saat süren toplantı sonrası Erdoğan açıklama yaptı, özetle şunları söyledi:

Yerel Seçimler: Yaklaşık 5 yıldır bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri inşallah gerçek belediyecilikte buluşturacağız. Yatırımın olduğu gerçek belediyecilikle sizleri buluşturacağız.

İklim krizi: 8 milyar insanın hayatını etkileyen krizin müsebbibleri gelişmiş, zengin, müreffeh batılı ülkelerdir. İklim krizi kontrolsüz büyümenin, aşırı tüketimin bir sonucudur. Tabiatı bir emanet değil de sömürülmesi gereken bir meta olarak gören zihniyet son 2 asırda dünyamıza çok büyük zarar vermiştir. Bu zihniyette köklü bir değişim olmadan iklim krizinin önüne geçemeyiz.

"Karamsarlıkları darmadağan ediyoruz"

Ekonomi: Hem içerde hem de küresel düzeyde belirlediğimiz hedeflere doğru yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir geçici sıkıntı hiçbir karanlık oyun bize engel olamayacak. Günlük hayattaki sıkıntıları aşarak karamsarlıkları darmadağın ediyoruz.

Asgari ücret: Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek.

Önümüzdeki yılı dengeleri tekrar sağlamlaştırma, sonraki dönemi ise atılım süreci olarak görüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda bıkmadan, usanmadan, durmadan mücadele etmeyi, yürümeyi, hedeflerimize ulaşmayı sürdüreceğiz.

Gazze: Bugün aynı onurlu duruşu Gazze'ye yönelik barbarlık karşısında Filistin halkının yanında yer alarak sergiliyoruz. İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettikleri cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır.

Kentsel dönüşüm: Bu coğrafyada yaşamak karşımızdaki tehlike ile yüzleşmek ve ona göre hareket etmek demektir. Önümüzdeki tablonun bize gösterdiği tek çözüm yolu depreme dayanıklı binalar yapmaktır. Yani kentsel dönüşüm dediğimiz bu adımı atmak. Bu adımı attık.

2012 yılında tarihimizde ilk defa kentsel dönüşüm yasasını çıkardık. Yapı denetim kanunu başta olmak üzere konu ile ilgili mevzuatı güncelledik ve geliştirdik.

Yasanın çıktığı tarihten bugüne kadar hayata geçen projelerde Türkiye genelinde 480 milyar liralık yatırımla 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Halihazırda ülke genelinde yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

TOKİ başkanlığımız bu sürecin öncesi olarak kritik rol sütlendi. Maruz kaldığı onca haksız ve insafsız eleştirilere rağmen TOKİ vasıtasıyla 1,3 milyon konutu tamamladık. Hak sahiplerine teslim ettik ancak üzülerek ifade etmek isterim ki attığımız her adımda tamamen ideolojik saiklerle hareket eden bir kesimi karşımızda bulduk.

Akla hayale gelmedik bahanelerle ve hatta iftiraya varan kampanyalarla projelerimize sürekli takoz oldular. Ne kendileri bir iş yaptılar ne de bizim bu meseleyi çözmemizi istediler. Kanundaki boşlukları kullanarak yalan ve yanlış bilgilerle insanımızın aklını bulandırarak kentsel dönüşüm projemizi sabote ettiler.

(EMK)