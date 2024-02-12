Erdoğan: Daha çok uzay uçuşu ve Kürtler'in "özyönetim" talepleriyle bitmeyen savaş vaadi

Erdoğan 2024'ün ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında Beştepe'de düzenlediği basın brifinginde, kaotik bölge ve dünya tablosunu çelen yükseliş halkinde bir Türkiye tasvir etti.

Erdoğan'a göre dünya

"istikrarsız", Türkiye "ilerliyor"

Erdoğan'ın Türkiye'nin "ortasında durduğu[nu iddia ettiği] fotoğraf" tasvirine göre, "Bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar ve saldırılar kesintisiz sürüyor. Küresel güvenlik mimarisindeki kırılmalar, küresel ekonomideki belirsizlikleri de derinleştiriyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmı ciddi siyasi istikrarsızlık ve buna bağlı sosyal gerilim tehditleriyle yüzleşiyor."

Ancak, "dünya genelinde etkili olan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor." Erdoğan'a göre, "Turizmde 2023 senesi tarihimizin en iyi sezonu oldu. Turizm gelirimiz 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 17 artarak 54 milyar 315 milyon dolara yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyon kişiyi buldu."

Erdoğan bu "tarihi başarıları, muhalefetin ve bazı faşist çevrelerin turizmi baltalamaya yönelik menfi kampanyalarına rağmen elde ettik[lerini] iddia etti ve "Bu art niyetli propagandalar olmasaydı aslında çok daha yüksek oranlara ulaşabilirdik." dedi. "2024 yılı için hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir."

Gerçekte turizm geliri artmayan ülke kalmamış

Erdoğan'ın çizdiği turizmde "tarihin en iyi sezonu" tablosu önceki birkaç yılın küresel verileriyle karşılaştırıldığında 2023'te turizm gelirleri mutlak rakamlarla yükselmiş görünüyor. Ancak dünyanın "kargaşalık içinde ve istikrarsız" olarak tasvir ettiği geri kalan bölümünün turizm gelirlerinde de "2022'ye göre 2023'te genel bir artış trendi gözlemleniyor".

2023'te kişi başına turizm geliri sıralamasında ilk 5 ülke Makao (Çin), Maldivler, Bahamalar, Aruba ve Seyşeller 2022'deki yerlerini korurken, ABD, Fransa, İspanya, İtalya ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri 2022'ye göre 2023'te turizm gelirlerini yükselttiler.

Türkiye de 2023'te kişi başına turizm gelirini 816 dolardan 957 dolara yükseltti.

Uzaya bir bilet daha

Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı bir başka "başarı öyküsü" de "THK'nin seçkin pilotlarından Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonundaki görevini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak ülkemize dönüşü" ve "kendisini kabul etmeleri"ydi.

Erdoğan'ın basın brifinginde anlatmadığı, bu "başarı" öyküsünü, ilgili ABD şirketine sefer başına 55 milyon doları ödeyen herkesin yaşayabileceğiydi. bianet'in ilgili haberinde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Gezeravcı'yı uzaya çıkaran Axiom Space Şirketi'nin düzenlediği bir yolculuk için 55 milyon dolar ödeyen herkes bir haftalığına Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçabiliyor.

Ax-3 00:49'DA FIRLATILDI Türkiye'nin ilk insanlı uzay uçuşu başladı

"Ekonomiye güven" tam, aylık

enflasyon beş ayın zirvesinde

Erdoğan "Türkiye'nin risk priminde düşüş" sürdüğü için ekonomik programın "müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde görece[ğimizi]" iddia etti.

Ancak Bloomberg'in Şubat TÜİK rakamları üzerinden yaptığı değerlendirmeye göre, "Aylık enflasyon beş ayın zirvesine çıktı. Türkiye tüketici enflasyonu aylık bazda Ağustos'tan beri en yüksek seviyede gerçekleşti ve enflasyonda beş aylık düşüş trendi sona erdi. TÜİK verilerine göre Ocak'ta tüketici fiyatları, beklentileri de aşarak Aralık'a göre yüzde 6,70 arttı."

ABD'den F-16'lar geliyor, "Teröristan" kurulmayacak

Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talabimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duy[duklarını]" açıkladı.

"Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla [...] inşallah Türk Savunma sanayii bundan sonra daha hızlı yol alacak." dedi.

Erdoğan, geçtiğimiz ay “Ülkemiz kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor [...] Bunu da öyle büyük güçlerin desteğini alarak değil, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorluklara ve uyguladığı gizli açık ambargolara rağmen başardık." demişti.

Erdoğan "memnuniyetle karşıladığı" F-16 satışlarının kabulü öncesinde "Daha önce bize silah verenler, attığımız kurşunların çetelesini tutardı. Teröre karşı yürüttüğümüz mücadelede sürekli engellerle karşılaşırdık" diyerek sofistike silah üreticisi ülkeleri suçlamış ve "Kendi geliştirdi[kleri] silahları kullanarak tüm bu sorunları aştık[larını]" iddia etmişti.

Yeni bir kavram daha: "Teröristan"

Erdoğan basın brifinginde "Türkiye['nin] uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapset[tiğini]" iddia etti.

Erdoğan geçtiğimiz ay, başkanlığında toplanan MGK'nin bir resmi bildirisinde ilk kez kullandığı terimle "proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlar"a meydan okumuştu. Bu basın brifingini de Kürtler'in "kendi kaderini tayin hakkı" taleplerine meydan okuyan, kinayeli "teröristan" ifadesiyle kapattı.

2024 OCAK TOPLANTISI MGK, "proje terör örgütleri"ne meydan okudu

Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nın sık sık ziyaret ettikleri ve "güvenlik" eksenli görüşmeler sürdürdükleri Irak bünyesindeki "Kürdistan Bölgesel Yönetimi"ni ve sorunlarının çözümünü "özerk yönetimler"de gören Kürtleri rencide etme pahasına "Türkiye ne pahasına olursa olsun, Güney sınırlarında 'Teröristan' kurulmasına müsade etmeyecektir." demekten de kaçınmadı.

Erdoğan bu yolla "Evlatları[na] sınırlarımızın dışında da terörün olmadığı, barışın hüküm sürdüğü bir bölge bırakaca[klarını]" iddia etti.

(AEK)