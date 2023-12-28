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Yayın Tarihi: 28 Aralık 2023 16:20
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2023 16:21
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“Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece, İsrail Büyükelçisi dönmeyecek”

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, “Hamas’la kendini aynı safta konumlayan Erdoğan'ın sorumsuz davranışlarına şahit oluyoruz. Şansölye Schulz’un ‘yeni Naziler’ olarak tanımladığı Hamas…” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece, İsrail Büyükelçisi dönmeyecek”
Fotoğraf: Avshalom Sassoni / Flash90, Times of Israel

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesine tepki gösterdi.

Haaretz’in haberine göre, Eli Cohen, “Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı olduğu sürece, İsrail Büyükelçisi geri dönmeyecek” dedi.

Türkiye'nin Gazze saldırısıyla ilgili tepkisinin ardından İsrail, 28 Ekim’de Türkiye’deki diplomatlarını geri çağırmıştı.

Reshet Bet radyosuna konuşan Cohen, “Erdoğan nankör. Geçen Şubat ayında Türkiye’ye yardım yaptık, hatta orada sahra hastanesi açtık. Ancak Hamas’la kendini aynı safta konumlayan Erdoğan'ın sorumsuz davranışlarına şahit oluyoruz. Şansölye Schulz’un ‘yeni Naziler’ olarak tanımladığı Hamas… İsrail büyükelçisini Türkiye’den geri çağırma kararının haklı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Erdoğan “Netanyahu’nun Hitler'den geri kalır yanı var mı?” demişti

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde şunları söyledi:

“Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu Hitler'e göre daha zengin. Batı'dan ABD'den her türlü destek geliyor. 20 bini aşkın Gazzeli'yi bunlar öldürdüler. Mazlumun yanında olan ses Müslüman Türk'ün sesidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, ibadethaneler bombalandı. Gazzeli bilim insanları aileleriyle birlikte şehit edildi. 2,5 milyon insanın kıyıma uğramasını içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz.”

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Netanyahu, “Kürtlere soykırım uygulayan ve muhalif gazetecileri hapse atma konusunda rekoru elinde tutan Erdoğan, ahlak dersi verecek son kişidir” açıklamasını yaptı. (AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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