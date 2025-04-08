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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2025 16:43
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2025 16:53
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Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: Marjinal örgüt gibi hareket ediyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'yi hedef aldı ve "Üç haftadır CHP'nin faşizan yüzünü yine gördük. Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: Marjinal örgüt gibi hareket ediyor
*Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından başlayan eylemlere değindi.

CHP’yi hedef alan ve tehdit eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ramazan boyunca bir taraftan iç dünyamızda bir yolculuğa çıkarken diğer taraftan siyasi polemiklerden uzak kalmaya çalıştık. Küstahlıkları duymazdan geldik. Ana muhalefetin çirkin söylemlerine kulak asmadık. Kalabalıklarını kabalıkla birleştirdiler. Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdüler. Siyasette düşman yoktur rakip vardır. Siyasette hakarete şiddete ve küfre yer yoktur.

CHP marjinal örgüt gibi hareket ediyor. Üç haftadır CHP'nin faşizan yüzünü yine gördük. Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur. İBB'deki hırsızlığın üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bağırarak yolsuzluğun üstünü örtemezsiniz. MASAK'a iftira atarak kamu görevlilerini itham ederek suç örgütlerinin suçlarını örtmeye çalışıyorlar.

Kamuoyuna yansıyanlar buz dağının sadece görünen kısmı. CHP de yolsuzluğun farkındadır. Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız. Adalet tecelli edecek, korkunun paniğin ecele faydası yok. Yargı devlet malına uzanan kirli elleri kıracak. İstanbul'u saran şebekenin kollarının nereye uzandığı zamanla daha net görünecektir. Boykot da, pisliklerin üstünü örtme çabasıdır."

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