Erdoğan CHP'yi hedef aldı: Çöp, çamur, çukur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti’ye atanan kayyımlar ile ABD’nin ikinci kez seçilen Başkanı Donald Trupm’la yeni dönemdeki ilişkilere değindi.

Savcılara tebrik

Dört belediyeye kayyım atanmasını değerlendiren Erdoğan, "Yargı, başsavcı ve savcılar bu konuda çok ciddi bir dirayet ortaya koyuyorlar. Ben bu dirayetleri sebebiyle yargıyı tebrik ediyorum” dedi.

CHP'li belediyelerin konser harcamaları iddiaları ile hedef gösterilmesine de değinen Erdoğan, "CHP’li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir" diye konuştu.

CHP'li belediyelere kayyım tehdidi

Konuşmasının devamında CHP’li belediyeleri hedef alan Erdoğan, şunları söyledi: “CHP’li belediyeler her zaman için sorumsuz bir yönetim anlayışı ve kamu kaynaklarının heba edilmesinin net bir göstergesi olmuştur. Özellikle işçi grevlerinin yaşandığı, temel belediyecilik hizmetlerinin verilmediği bir ortamda, belediyelerin önceliklerini sorgulamak gerekiyor. Ancak CHP’li belediyelerde sorumluluk bilinci yok. CHP’nin yönettiği şehirlerden bir bir çöp dolu sokaklar, çamurlu çukurlu yollara ilişkin haberler geliyor. Biz zaten her fırsatta CHP’nin çöp, çamur, çukur olduğunu anlatıyoruz.

Maalesef milletimiz acı bir şekilde bu sözlerimizin ne kadar haklı olduğunu görüyor. CHP’li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir. Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz. CHP’de her zaman olduğu gibi bugün de siyasi sorumluluk ve mali disiplin konusunda ciddi bir eksiklik söz konusu."

"Hakaretlere boyun eğmeyiz"

Muhalefetin kayyım atamalarına tepki göstermesine de tepki gösterdi.

Muhalefeti “yargıyı baskı altına almakla” suçlayan Erdoğan, "Muhalefet yargıyı görevini yaptığı için baskı altına almaya kalkmamalıdır. Hele hele savcıları tehdit etmek, hukuk insanlarını hedef göstermek ve onlara hakaret etmek tam anlamıyla eşkıyalıktır. Biz bu baskılara, bu hakaretlere boyun eğmeyiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz, ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz” dedi.

"Trump ile Ortadoğu'yu değerlendireceğiz"

Erdoğan, Trump ile yeni dönemde sürdürecekleri ilişkiye de değindi ve şöyle konuştu:

"Yeni dönemde Donald Trump ile görüşmelerimizi devam ettirerek Ortadoğu'daki gelişmeleri nasıl şekillendireceğimizi, bundan önce olduğu gibi telefon diplomasisiyle gelişmelere göre ele alacağız. Örneğin Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin çekilmesi konusunu değerlendireceğiz. PKK/PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalarını nasıl olacak? Bunları bizzat telefonla kendisiyle de irtibat kurmak suretiyle görüşerek, konuşarak, belli bir zemine oturtacağımıza inanıyorum. Trump'ın İsrail tarafından başlatılan bu çatışmaları sonlandırma vaatleri var biliyorsunuz. Biz o vaadin yerine getirilmesini ve İsrail'e 'dur' denilmesini isteriz.”

(RT)