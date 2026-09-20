Erdoğan BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın 20-23 Eylül tarihlerinde New York'ta olacağını açıkladı.

22 Eylül'de Genel Kurul'da konuşacak

BM 81. Genel Kurulu genel görüşmeleri, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla düzenlenecek.

Duran'ın açıklamasına göre Erdoğan, görüşmelerin başlayacağı 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

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İkili görüşmeler yapacak

Erdoğan'ın ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Erdoğan'ın ayrıca ABD'de yaşayan yurttaşların temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı programlara katılması bekleniyor.

(NÖ)