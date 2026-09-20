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YT: Yayın Tarihi: 20.09.2026 11:30 20 Eylül 2026 11:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.09.2026 11:30 20 Eylül 2026 11:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Erdoğan BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül'de ABD'de olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın 20-23 Eylül tarihlerinde New York'ta olacağını açıkladı.

22 Eylül'de Genel Kurul'da konuşacak

BM 81. Genel Kurulu genel görüşmeleri, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla düzenlenecek.

Duran'ın açıklamasına göre Erdoğan, görüşmelerin başlayacağı 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

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İkili görüşmeler yapacak

Erdoğan'ın ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Erdoğan'ın ayrıca ABD'de yaşayan yurttaşların temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı programlara katılması bekleniyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
erdoğan bm genel kurulu abd
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