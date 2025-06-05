Erdoğan, "Bize bayram gelmedi" diyen CHP'yi hedef aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde videolu bir mesaj paylaştı. Erdoğan, CHP'nin Kurban Bayramı'nda tutuklu belediye başkanları ve bürokratları olduğu gerekçesiyle bayramlaşmama kararını eleştirdi.

ESENLER'DE COŞKULU MİTİNG Özgür Özel: "Cezaevlerindeki gençlerin bayrama evlerinde girmelerini bekliyoruz"

Türkiye'nin tüm renklerinin bayramlarda bir araya gelebilmesini temenni ettiğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:

"86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek isterim. Temennimiz yanlışta ısrarın son bulması ve Türkiye'nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir."

"Suriye kalıcı huzura kavuşacak"

Erdoğan'ın bayram öncesi yayınladığı videoda öne çıkan mesajları şöyle:

"Türkiye olarak gerek Filistin'deki soykırımın durdurulması gerekse Rusya Ukrayna savaşının adil bir barışla neticelenmesi için gayret gösteriyoruz. 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan toplantı, dördüncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur.

Suriye'de yeni yönetimin ülkenin milli birliği, toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Suriye inanıyoruz ki kalıcı huzura kavuşacak, iştihamlı günlerine geri dönecek.

Hayat pahalılığı mesajı

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların ülkemize etkisini asgariye indirecek ekonomi politikalarını kararlılıkla uyguluyoruz. Programın olumlu etkilerini enflasyon ve birçok alanda gördük. Hayat pahalılığı başta olmak üzere her türlü sorunla mücadelemiz sürüyor.

Asrın felaketinin açtığı yaraları süratle sarıyoruz. 201 bin konutumuzun anahtarını afetzedelerimize teslim ettik. 252 bin ilave yapıyla yılbaşına kadar toplam 453 bin konut ve işyerinin anahtarını depremzede kardeşlerimize takdim edeceğiz.

"Yeni bir aşamaya geçtik"

Ekonomi, dış politika, güvenlik alanında attığımız adımları terörsüz Türkiye sürecimizle daha muhkem bir zemine oturttuk. Örgütün kendini feshi ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik. Milletimizin duası, siyaset kurumunun desteğiyle yakın zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi hep beraber kurtaracağız.

Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımın, gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı ülkelerindeki her bir kardeşimin bayramını tebrik ediyorum."

Özgür Özel ne demişti? CHP'nin hiçbir siyasi partiyle bayramlaşmama kararı için Özel, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi önünde şu açıklamayı yapmıştı: "Biz hiçbir siyasi parti ile bayramlaşmama kararımızı çok önceden bildirdiğimiz için, siyasi partilerin bayramlaşma listelerinde yokuz. Bizim bayram görecek halimiz yok arkadaşlar. Bayram gelmiyor bize. Benim burada 11 belediye başkanımı millet seçmiş, Tayyip Bey yenemedi diye üzerine akın akın akıncı yollamış. O da gelmiş hukuku ayaklar altına almış, bu kadar iftirayla, hakaretle bir sürü insana bir sürü yalancı tanıklıkla, gizli tanıklıkla bu işlere gelmiş. Ne bayramı yani? Ben bütün milletimizi Kurban Bayramı’nı kutluyorum, bize bayram gelmedi. Ben hiçbir aileye, hiçbir partiye, hiçbir yapıya böyle bayramın gelemediği bayramlar dilemiyorum. Hepsinin, bütün milletimizin bayramı kutlu olsun. Allah kimseye bizim yaşadığımızı yaşatmasın. Suçu olmadığı halde cezaevinde, iftiraya uğramış arkadaşlarını bırakıp da hiçbir Genel Başkanı böyle cezaevinden, hiçbir eşi cezaevinden, hiçbir evladı cezaevinden, masumları arkada bırakıp da ayrıldığı günleri kimseye yaşatmasın."

(AB)