bianet-Bağımsız İletişim Ağı
bianet biamag türkçe english
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.01.2026 12:41 6 Çile 2026 12:41
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.01.2026 12:43 6 Çile 2026 12:43
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Erdogan bi Trump re axivî

Serokkomariyê aşkere kir ku mijarên weke pîşesaziya parastinê, aborî, Venezuela û Xeze hatine nîqaşkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Serokkomar Tayyîp Erdogan bi Serokê DYA’yê Donald Trump re li ser telefonê hevdîtin kir. Hat ragihandin ku di hevdîtinê de li sermijarên pêwendiyên siyasî, Xeze, Venezuela û mijarên kûrewî hatiye axaftin.

Serokatiya Ragihandinê ya Serokkomariyê têkildarî hevdîtinê daxuyanî da û got:

“Her du lîder, li ser têkiliyên siyasî yên di navbera Tirkiye-DYA’yê de, hevkariya di qada pîşesaziya parastinê, gavên ku dê di mijara aborî de bên avêtin, Xeze, Venezuela û mijarên kûrewî de axivîn.” 

Erdogan, piştî civîna qebîneyê axivîbû û gotibû ku di hevdîtina ser telefonê de têkildarî geşedanên li Venezuelayê nirxandine. Erdogan, got:

“Li dinyayeke ku li şûna hêza hiqûqê, hiqûqa hêzê lê serwerde de tu caran krîz, pevçûn kêm nabin. Weke Tirkiyeyê em ne li herêma xwe ne jî li devereke din a cîhanê naxwazin alozî, kaos û rageşî hebe. Ji vê hêlê ve parastina pergala navneteweyî ya xwe dispêre qaîdeyan girîng e. Me mijara Venezuelayê di civîna qebîneyê de bi hûr û kûr nirxand. Di hevdîtina Serokê Amerîkayê birêz Trump re de jî me hesasiyetên welatê xwe parve kir. Me got ku divê îstîqrara Venezuelayê neyê xerakirin. Tirkiye û miletê Tirk dê di têkoşîna refah, aramî û pêşketinê de bi gelê Veneuzelayê re be.” 

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
erdogan trump
