Erdoğan "Beylikova'yı hiçbir ülkeye vermeyeceğiz, madenleri uluslararası pazara sunacağız"

Erdoğan Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrasında yaptığı basın toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrasında ortaya attığı eleştiri ve suçlamalara karşılık verdi.

Özel'in ABD'deki görüşmenin ardından, "Eskişehir Beylikova‘daki bu madenleri Trump’a veriyor, karşısında meşruiyet alıyor. Bu ülkenin geleceğini kendi geleceği ile trampa yapan Erdoğan’a mani olun. Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz. Sattırmayız!" çağrısını yanıtlayan Erdoğan "Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir" dedi ve Türkiye'nin enerji politikalarının önceliğinin madenlerin katma değerli bir şekilde uluslararası pazarlara sunulması olduğunu savundu.

Beylikova’daki nadir toprak elementleri rezervine dair: Bilinenler ve bilinemeyenler

Erdoğan'ın her kabine toplantısı sonrasında yaptığı gibi, daha önce çeşitli kamu kuruluşları ve bakanlıklarca açıklanan iş ve işlemleri yeniden bir başarı tablosu halinde tekrarladığı sunumunda özellikle üzerinde durduğu en önemli konu Özgür Özel ile doğal kaynaklar üzerindeki denetim ve sahiplik tartışması ve AKP iktidarını yeni kaynaklar keşfine dair iddiaları oldu.

Akkuyu nükleer santralinde elektrik üretimi "çok yakında"

Erdoğan, 5 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen "11. Enerji Verimliliği Forumu"nda ana muhalefetin Türkiye'nin enerji arz güvenliğini hedef alan yakışıksız iddia ve ithamlarını da tek tek çürüttük[lerini]" söyledi.

"Sakarya gaz sahasında şu anda 4 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını karşılıyoruz. Bu sayı 2026'da 8 milyona, 2028'de inşallah 16 milyona çıkacak. Halihazırda toplam 34 ülkeyle doğal gaz ithalat ve ihracatımız var. Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk elektriği çok yakın bir zamanda üreteceğiz. Akkuyu dışında nükleer ajandamızda başka projelerimizde bulunuyor. Ana muhalefetin balıkları öne sürerek yaptığı eleştirilere aldırmadan nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz." dedi.

"Enerji politikamızın önceliği, madenlerin uluslararası pazarlara sunulması"

Erdoğan tartışılan Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında ne kadar sondaj ve kazı yapıldığını anlattı. Sahada bulunan çeşitli kaynakların miktarını "tam 694 milyon ton" olarak ileri sürdü. "Bu saha dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır." dedi. "Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz eti maden pilot üretim tesisini devreye aldık."

Erdoğan muhalefetin çarpıttığını söylediği politikalarını şöyle açıkladı: "Enerji politikamızın bir diğer önceliği sahip olduğumuz madenlerin katma değerli bir şekilde uluslararası pazarlara sunulmasıdır. "[...] Bu anlamda Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir.

Erdoğan muhalefetin amacının "Türkiye'nin bu yer altı kaynağından istifade etmesini engellemek" olduğunu iddia etti.

Erdoğan Gazze ve Suriye'de medya tarafından genişçe kapsanan gelişmeleri, hükümetinin başarısı olarak sunduktan sonra basın toplantısını sona erdirdi.

