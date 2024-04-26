Erdoğan Beyaz Saray'a gene gidecek ama, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin acısı geçince

Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yapacağı görüşme "Erdoğan'ın programında meydana gelen değişiklik" gerekçesiyle ileride belirlenecek başka bir tarihe ertelendi.

Reuters'ın haberine göre, değişiklikle ilgili açıklama Cuma günü "bir Türk yetkili"den geldi.



Beyaz Saray sözcüsü de ABD'nin, 9 Mayıs tarihini resmen doğrulamamış olmasına karşın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıklı olarak uygun bir zamanda Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz, ancak programlarımızı uyumlu hale getiremedik." dedi.



Adının açıklanmasını istemeyen Türk yetkili, Erdoğan'ın programında değişiklik olması nedeniyle yakın zamanda yeni bir tarihin belirleneceğini söyledi.

ABD'li bir yetkili Mart sonlarında Reuters'a, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyaretinin ardından Beyaz Saray'ın Biden ile Erdoğan arasında bir görüşme yapılmasını teklif ettiğini ve Ankara'nın da 9 Mayıs'ta görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.

Ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby dün Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili Beyaz Saray'da "planlanmış herhangi bir şey olmadığını" açıklamıştı.

BEYAZ SARAY DANIŞMANI AÇIKLADI John Kirby: "Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti için planlanmış bir şey yok"

Erdoğan ABD ziyaretini neden erteledi?

T24'ten Cansu Çamlıbel "kaynakları"na dayanarak ertelemenin Erdoğan kampında "31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında ortaya çıkan tablodan kaynaklanana endişeler"le ilgili olduğunu yazdı.

Çamlıbel'in haberine göre, "Erdoğan’a yakın bir ekibin Yeniden Refah Partisi’nin ülke genelinde yüzde 5’e yaklaşan bir oya yaklaşmasında Gazze meselesini kampanyasının önemli bir parçası yapmış olmasının önemli rol oynadığı ve Biden ile fotoğraf vermenin AKP’nin iç kamuoyundaki imajını daha da zorlayacak bir unsura dönüşebileceği yönünde bir kanaate sahip olduğu söyleniyor."

Çamlıbel, ertelemede Erdoğan ve danışmanları "ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardım paketini onaylamasının hemen ardına rastlayacak 9 Mayıs tarihi yerine, ziyaretin, İsrail'e destek onayının üzerinden biraz zaman geçtikten sonra gerçekleşmesini arzulamasının da payı ol[abileceğini]" ileri sürdü.

(AEK)