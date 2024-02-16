Erdoğan: "Belediyede biz varsak doğalgaz var, biz yoksak yok"

AKP yerel seçim kampanyasını Cumhurbaşkanı sıfatıyla sürdüren Tayyip Erdoğan Ordu'da düzenledikleri mitingde yerel yönetim hizmetlerinden yararlanmak isteyen yurttaşların iktidarın adaylarına oy vermesini istedi.

"Belediye Başkanı AKP'li oldu mu

Ordu'nun kılına zarar gelmez"

Erdoğan mitingde yurttaşlara partisinin iktidarda olduğunu hatırlattı: "Şu anda biz merkezi yönetimde miyiz? Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı?"

Alandan "evet" seslerinin yükselmesi üzerine Erdoğan "Dolayısıyla burada Mehmet Hilmi Güler ve ilçe belediyelerimiz seçimi kazandığı anda şunu bileceksiniz." dedi. "Burada Cumhurbaşkanı şu anda AK Parti'li Erdoğan, hükümet onda. Dolayısıyla yerel yönetimde de aynı şekilde burada AK Parti'li bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman artık Ordu'nun kılına zarar gelmez. Bunu yapacağız."

"Yani bizim olmadığımız bir büyükşehir

belediyesi doğalgazı nasıl getirecek?"

Erdoğan konuşmasında Ordu'da doğalgaz getirilen Altınordu, Aybastı, Fatsa, Gülyalı, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ünye ilçelerini andıktan sonra, yeni yerel yönetimler döneminde de Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz ve Ulubey'e doğalgaz getireceklerini söyledi.

Erdoğan, AKP'li adayı seçmeyecek olan ilçelereyse "Kusura bakmayın" demekten kaçınmadı. "Yani bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi [...] doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok."

Erdoğan: "Bizden önce emekli ikramiyesi de yoktu"

Erdoğan konuşmasının diğer bölümlerinde de kendilerinden önce "emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri [olmadığını]" iddia etti.

Emekliye bayram ikramiyesi 1974'te başladı Türkiye'de emeklilere bayram ikramiyesi 1974'te 4587 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan değişiklikle getirildi. 1974'te emeklilere bayram ikramiyesi verilmedi. Uygulama 1975 yılında başladı. 1975'ten başlayarak emeklilere her yıl iki defa, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda olmak üzere ikramiye ödenmesi düzenlendi. İlk ikramiye 50 liraydı ve sadece Ramazan Bayramı'nda veriliyordu. 1983'te ikramiye 100 liraya yükseltildi. 1999'da 250 liraya, 2008'de 500 liraya, 2012'de 750 liraya ve 2018'de 1.000 liraya yükseltildi. 2021'de ikramiye 1.100 lira, 2023'te ise 2.000 lira oldu.

Erdoğan İlk kez 2018'de bu uygulamayı kendilerinin getirdiğini, "Önce bin lira olan bayram ikramiyesini bin 200 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık[larını]" söyledi ve "Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz." dedi.

Yıllık TÜFE artışı yüzde 54 TÜİK istatistiklerine göre, Aralık 2023'te TÜFE bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,77, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşmişti.

(AEK)