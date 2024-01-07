Erdoğan, belediye seçimlerinde CHP'yi ideolojik aday çıkarmakla suçladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi’nde partisinin 31 Mart’taki yerel seçim adaylarının açıklandığı törende konuştu.

Erdoğan, konuşmasına "Yeniden İstanbul. Nasıl buldunuz, hazır mıyız?" diyerek başladı.

Ardından da “Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Biz rüştümüzü önce yerel yönetimlerde ispat ettik. Türkiye'de belediyecilik anlayışında yepyeni bir çığır açtık. Elde ettiğimiz başarılarla ülke yönetimine talip olduk. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldik. Şehirlerimizin makus talihlerini nasıl tersine çevirdiysek ülkemizin kalkınma ve demokrasi eksiklerini tamamlamak için harekete geçtik. İstanbul 'çöp, çukur, çamur' diye tanımlanmıyor muydu? Şimdi de tüm Türkiye'de bu temizlik için yola çıktık. Şu anda karşımda bir slogan var 'Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti', hazırız kararlıyız” dedi.

Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmelerinin faturasını da milleti mağdur etmemek adına yeri geldiğinde kendilerinin ödemek mecburiyetinde kaldıklarını dile getiren Erdoğan, “Amacımız, 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır” diye konuştu. Muhalefeti ideolojik aday çıkarmakla suçladı.

Süper Kupa üzerinden CHP'ye yüklendi

Erdoğan daha sonra Fenerbahçe-Galatarasay arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Süper Kupa maçına değindi. Erdoğan oynanamayan maç için şunları kaydetti:

Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Mukaddes değerler doğrudan hedef alınıyor. Bunlar kendi yankı odalarından çıkıp içinde yaşadıkları toplumu tanımaya bile tenezzül etmezler. Bu kibirli cehaletin nerelere varabileceğini 28 Şubat döneminde hep birlikte gördük. Samimi bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki bu kirli oyunun siyasetteki en büyük aparatı da hep CHP oldu. Kimi başka partilerin de bu sinsi oyunda rol almak için adeta can attığını görüyoruz. Her şey değişiyor ama CHP ve şurekasının başrolünü kimseye bırakmadığı toplum ve siyaset mühendisliği senaryoları hep aynı kalıyor. Puslu dönemlerin kadrolu provakatörlerine yeniden iş başı yaptırılırken 30 yıl önceki senaryolarını güncellemeyi dahi ihtiyaç duyulmuyor. Mezhep inançlar üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal yine istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Oysa bu milletin ne cumhuriyetle ne de Gazi Mustafa Kemal'le bir sıkıntısı ne bir problemi vardır. Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak hassasiyet emaresi asla değildir. Son dönemde kavramlar üzerinden sinsi oyunlar sahneleniyor. Türkiye bu tuzağa düşmeyecek. Her karışı ter ve kanla sulanmış vatanda ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimi iseniz bunu ülke genelinde milli olarak ifade edin. İpleri emperyalistlerin elinde olan marjinalleri anlayabiliyoruz. Varoluşlarını yapıyorlar. Ülkemizin ikinci büyük partisinin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır bizi üzen.

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(HA)