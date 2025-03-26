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Yayın Tarihi: 26 Mart 2025 22:01
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2025 23:19
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29 MART-6 NİSAN ARASI

Erdoğan bayram tatilini 9 güne çıkardı

Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında yaptığı konuşmada, "bayram tatilinin 9 gün olduğunu" duyurdu. Olağan koşullarda 3 gün olan Şeker Bayramı tatilini izleyen 2-4 Nisan günlerinin de dahil edilmesiyle 29 Mart'tan 7 Nisan'a kadar kamuda çalışma duracak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan bayram tatilini 9 güne çıkardı
Erdoğan, Beştepedeki "Emekçilerle İftar Programı"nda/AA

Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlediği "Emekçiler ile İftar Programı"nda "2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi.

Erdoğan, AA'nın haberine göre iftar programı başında yaptığı konuşmanın sonunda "bir müjdeyi paylaşmak" istediğini belirtti: 

"Milletimiz"e dokuz gün tatil imkanı

Erdoğan gelecek hafta tüm okulların ikinci ara tatillerine girdiğini hatırlattı. "Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk gel[diğini] vurgulayan Erdoğan maksatlarının "Ailelerimiz[in], çocuklarıyla doya doya vakit geçir[mesi], bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak et[mesi]" olduğunu söyledi.

"Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi.  

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
erdoğan beştepe iftar tatil
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