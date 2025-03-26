Erdoğan bayram tatilini 9 güne çıkardı

Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlediği "Emekçiler ile İftar Programı"nda "2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi.

Erdoğan, AA'nın haberine göre iftar programı başında yaptığı konuşmanın sonunda "bir müjdeyi paylaşmak" istediğini belirtti:

"Milletimiz"e dokuz gün tatil imkanı

Erdoğan gelecek hafta tüm okulların ikinci ara tatillerine girdiğini hatırlattı. "Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk gel[diğini] vurgulayan Erdoğan maksatlarının "Ailelerimiz[in], çocuklarıyla doya doya vakit geçir[mesi], bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak et[mesi]" olduğunu söyledi.

"Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi.