Erdoğan 'başkomutan' olarak, Özel'i tehdit etti: Ayağını denk al yoksa denk getirmesini biliriz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde partisinin il başkanlarına hitap etti.

Odağında CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı. Erdoğan Özel’i Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerle ilgili açıklaması ve Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu’yla ilgili sözleri nedeniyle hedef aldı.

Özel’i “Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz” diyerek tehdit etti. Şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en dinamik siyasi partisi biziz. Rakiplerimiz koltuk kavgasından başını kaldıramazken biz reform paketleri ile milletin huzuruna çıkıyoruz. Yolsuzluk, belediyeleri yağmalama batağına saplanırken biz ülkemizi nasıl 10 büyük ekonomizme yükseltiriz mücadelesini veriyoruz. Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösterdi. Kurultaydan tahsillerine kadar usulsüzlük, ya da yamyamlık fışkırıyor. Bundan daha kötü be olabilir. Her geçen gün daha utanç verici skandal patlak veriyor.

Gazi Mustafa Kemal'in partisini getirdiğiniz halden hiç mi utanmıyorsunuz. Sayın Özel çıksın bunlara bir cevap versin. Sayın Özel, AK Parti'ye çamur atacağına şaibe iddialarını cevaplasın. Belediyelerdeki sahtekârlıkları cevaplasın. Sayın Özel çok konuşmakta ama boş konuşmakta. Diyet borcu onu müşkül bırakmaktadır. Partisinin dünkü toplantısında ordumuzun komuta kademesi ile ilgili seviyesiz ve saldırgan ifadeler bunun son örneğidir.

Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve haddi sende değildir, haddini bileceksin. Bu ordunun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar şunlar bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak bu milletin bir evladı isen sana hiç yakışmaz. Gereği neyse, ben de komuta kademesini toplayacağım, bunlara davayı açacağız.”

Özel ne demişti?

Özgür Özel, dün TBMM'deki grup toplantısında teğmenlerin ihracı hakkında konuşmuştu. Özel, ihraç kararına muhalefet eden Korgeneral Tevfik Algan’a desek çıkmış, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu’nu ise birtakım iddialarla eleştirmişti:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye ant için beş teğmeni ihraç ettiler. Orada Disiplin Kurulu’nun Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı’ydı; Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan’ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan’ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı, istifa dilekçesini basarak verdi.

Ben buradan sadece şunu söylüyorum. Algan’a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum. Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum. Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayri nizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarından duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum.”

Özel’e ilk olarak AKP Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermiş, “Ancak Türkiye'ye düşmen devletler kuvvet komutanlarını hedef alır. Devlet kurumlarını hedef alan kim varsa karşısında bizi bulacak" diye açıklama yapmıştı.

(HA)