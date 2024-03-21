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Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 15:53
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2024 16:01
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Erdoğan bankaların emeklilere verdiği promosyonu müjdeledi

"Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan bankaların emeklilere verdiği promosyonu müjdeledi
Fotoğraf: Utku Uçrak / AA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri’deki seçim mitinginde konuştu.

Emeklilerin zam talebine “bütçede para yok” diyerek kapıyı kapatan Erdoğan, bankaların promosyon ödemelerini ‘müjde’ olarak duyurdu. Türkiye’nin refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkartacaklarını iddia etti. CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklendi.

Erdoğan çalışanlar, emekliler ve küçük esnafın gelirlerini, yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlı olduklarını belirtip "İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşe geçecek” dedi.

Emeklilere güzel bir haber vermek istediğini söyleyen Erdoğan “İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çalışanların ve emeklilerin gelirlerini artırarak refah seviyelerini yükseltmenin gayreti içinde olduklarını iddia eden Erdoğan, ülkede Cumhur İttifakı'ndan başka bunu yapabilecek bir başka siyasi iradenin bulunmadığı söyledi.

"Memleket muhalefetin eline kalsa bırakınız maaşların yükselmesini, mevcut maaşları bile geçmişte olduğu gibi ödeyemezler” dedi.

(HA)

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