Erdoğan: "[Bahçeli] öncülüğünde ortaya konan yaklaşım, kadim devlet aklının gereğidir"

Erdoğan Beştepe'de düzenlenen "29 Ekim Özel Programı"nda yaptığı konuşmada 1 Ekim'den bu yana MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de ve TBMM dışında yaptığı konuşmalar ve açıklamalarla gündemde tuttuğu "terörün tasfiyesi" ve "iç cephenin tahkimi" eksenindeki yönelimlerinin sorgulanmasına karşı çıktı. Erdoğan, Bahçeli'nin dile getirdiği yaklaşımın "kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereği" olduğunu iddia etti.

Özel'in sorusu

En son CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli'nin 29 Ekim mesajında dile getirdiği "Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır." ifadesini eleştirmiş ve Bahçeli'nin Öcalan'ı TBMM'ye davetinin ne anlama geldiğini Erdoğana sormak gerektiğini ileri sürmüştü.

Habercilerin "Bahçeli bir taraftan ‘Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun’ diğer tarafta ‘Kürt sorunu yoktur’ derken sizce ne yapmak, nereye varmak istiyor?" sorusunu Özel şöyle yanıtlamıştı:

Bu soruya Bahçeli yerine Erdoğan’dan yanıt beklemek lazım. Bahçeli’nin çokça kullandığı bir ifadeyle sormak lazım: Ortağınız Bahçeli ne amaçlamakta, ne söylemeye çalışmakta, bu ne manaya gelmektedir?

Erdoğan'ın yanıtı

Erdoğan'ın bu soruya yanıtı gecikmedi. Salı gecesi Beştepe'deki "29 Ekim Özel Programı"ndaki konuşmasının "Cumhurbaşkanlığı" resmi internet sitesinde yayımlanan bölümünde Erdoğan Bahçeli'yi işaret ederek "Dünyada ve bölgede tarihî gelişmelerin yaşandığı, siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir dönemde olunduğunu" belirtti ve "Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha önemli ve hayati hâle gelmiştir. Bunun için de ülke ve millet olarak önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemiz şarttır." dedi.

Özgür Özel'e yanıt niteliğindeki bir belirlemeyle Erdoğan "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların [...] "önyargısız değerlendirilmesini" istedi.

"Kadim devlet aklı"! Erdoğan'ın ifadesi tam olarak şöyleydi: "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların, bu geniş arka plan ışığında ön yargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle, yeni şeyler söylememiz gereken, sorunları görmezden gelen değil, kararlı irade ortaya koyup çözmemiz gereken bir iklime girdik. Aksi hâlde nevzuhur devletlerden ve toplumlardan bir farkımız kalmaz. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, Millî Mücadele tek başına, bu halkın en zor şartlarda bile neler yapabileceğinin en güzel timsalidir."

(AEK)