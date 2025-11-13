Erdoğan Bahçeli görüşmesi 40 dakikada bitti

Saat 18.00’da başlayacağı duyurulan Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme gecikerek başladı ve 40 dakikada tamamlandı.

Bahçeli'inin Ankara, Demetevler, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen buluşma için gelen Erdoğan'ı MHP lideri kapıda karşıladı. Erdoğan'ın gelişinden 10 dakika önce kapı önünde konuğunu beklemeye başladı.

Cumhur İttifakı'nın iki liderinin toplantıda Gürcistan'da 20 askerin hayatını kaybettiği uçak kazası ve "süreç" üzerine görüşmelerinin beklendiği açıklanmıştı. Ancak 40 dakikayı bu iki konu arasında nasıl paylaştırdıkları ve hangi kapsamda görüştüklerine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Görüşme bittikten sonra Bahçeli Erdoğan'ı dış kapıya kadar uğurladı. İki lider de gelişte ve gidişte gülümseyen pozlar verdiler.

Sorunlar ve "çatlak"

Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs seçimlerinde "iki devletli" çözüm fikrini benimsemeyen ve Ankara'nın vesayetinden rahatsız seçmelerin oyunu alarak Cumhurbaşkanı olan Tufan Erhürman'ın seçilmesinden duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade ederek Kıbrıs'ın ilhakını imâ den görüşler ortaya atması AKP katında karşılık bulmamış ve Bahçeli 29 Ekim TBMM resepsiyonuna katılmayarak bu durumu "sessiz protesto" etmişti.

Bahçeli Kuzey Kıbrıs seçim sonuçlarını tanımadı

Ardından Bahçeli'nin TBMM Komisyonunun Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gitmesini açıkça savunan tutumunun da AKP nezdinde hararetli bir onayla karşılanmaması, tersine AKP yandaşı Yeni Şafak gazetesinin Bahçeli'nin sözlerini kullanarak ama tersine "Komisyon İmralı'ya gitmemeli" manşetiyle çıkması Cumhur İttifakı'nda "çatlak" iddialarını gündeme getirmişti.

Bugünkü görüşmede bu konuların üstünden geçileceği beklenirken her şeyin 40 dakikada başlayıp bitmesi, ikili arasında neyin nasıl görüşüldüğü konusunda yeni soru işaretlerine yol açtı.

(AEK)