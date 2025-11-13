ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2025 00:37
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2025 01:19
2 dk Okuma

Erdoğan Bahçeli görüşmesi 40 dakikada bitti

Erdoğan ve Bahçeli arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme akşam saatlerinde 40 dakika sürdü. 18.00'da başlayacağı bildirilen görüşme 25 dakika gecikmeyle başladı. Bahçeli ve Erdoğan toplantıdan önce ve sonra bir arada gülümseyen pozlar verdiler.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan Bahçeli görüşmesi 40 dakikada bitti
Bahçeli, Erdoğan'ı Ankara Demetevler'deki evinin girişinde karşılıyor/Fotoğraf: AA

Saat 18.00’da başlayacağı duyurulan Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme gecikerek başladı ve 40 dakikada tamamlandı.

Bahçeli'inin Ankara, Demetevler, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen buluşma için gelen Erdoğan'ı MHP lideri kapıda karşıladı. Erdoğan'ın gelişinden 10 dakika önce kapı önünde konuğunu beklemeye başladı.

Cumhur İttifakı'nın iki liderinin toplantıda Gürcistan'da 20 askerin hayatını kaybettiği uçak kazası ve "süreç" üzerine görüşmelerinin beklendiği açıklanmıştı. Ancak 40 dakikayı bu iki konu arasında nasıl paylaştırdıkları ve hangi kapsamda görüştüklerine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Görüşme bittikten sonra Bahçeli Erdoğan'ı dış kapıya kadar uğurladı. İki lider de gelişte ve gidişte gülümseyen pozlar verdiler.

Sorunlar ve "çatlak"

Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs seçimlerinde "iki devletli" çözüm fikrini benimsemeyen ve Ankara'nın vesayetinden rahatsız seçmelerin oyunu alarak Cumhurbaşkanı olan Tufan Erhürman'ın seçilmesinden duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade ederek Kıbrıs'ın ilhakını imâ den görüşler ortaya atması AKP katında karşılık bulmamış ve Bahçeli 29 Ekim TBMM resepsiyonuna katılmayarak bu durumu "sessiz protesto" etmişti.

Bahçeli Kuzey Kıbrıs seçim sonuçlarını tanımadı
Bahçeli Kuzey Kıbrıs seçim sonuçlarını tanımadı
19 Ekim 2025

Ardından Bahçeli'nin TBMM Komisyonunun Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gitmesini açıkça  savunan tutumunun da AKP nezdinde hararetli bir onayla karşılanmaması, tersine AKP yandaşı Yeni Şafak gazetesinin Bahçeli'nin sözlerini kullanarak ama tersine "Komisyon İmralı'ya gitmemeli" manşetiyle çıkması Cumhur İttifakı'nda "çatlak" iddialarını gündeme getirmişti.

Bugünkü görüşmede bu konuların üstünden geçileceği beklenirken her şeyin 40 dakikada başlayıp bitmesi,  ikili arasında neyin nasıl görüşüldüğü konusunda yeni soru işaretlerine yol açtı.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
erdoğan bahçeli cumhur ittifakı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git