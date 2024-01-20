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Yayın Tarihi: 20 Ocak 2024 18:01
 ~ Son Güncelleme: 20 Ocak 2024 18:10
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Erdoğan: Asimilasyona karşı en büyük silahımız anadili

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'ne mesaj gönderdi: "Asimilasyona karşı en büyük silahımız çocuklarımıza anadillerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan: Asimilasyona karşı en büyük silahımız anadili
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

DEM Parti başta olmak üzere, Türkiye halklarını temsil eden bir çok kesimin yıllardır dillendirdiği "anadili" hakkını bu kez AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dillendirdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Uluslararası Demokratlar Birliği kongresine video mesaj gönderen Erdoğan, "Şunu hiçbir zaman unutmayın, asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir" dedi.

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne gönderdiği video mesajda, birlik yöneticilerini selamlarken, kendisine iletilen davet için teşekkür etti.

(EMK)

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