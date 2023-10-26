Erdoğan: "Aileyi hedef alan en büyük tehdit, cinsiyetsizleştirme politikalarıdır”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 8. Aile Şûrası'nda konuştu.



Erdoğan, "Aile kutsal bir yapı ve bu kutlu yapıyı biz lekeleyemeyiz. Buna da müsaade etmeyiz, edemeyiz. Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdit, küresel güç odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikalarıdır," dedi.

“Dayatma”

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Aileye gerekli önemi vermeyen hiçbir toplum, ekonomik açıdan ne kadar müreffeh olursa olsun, geleceğine güvenle bakamaz.

"İşte Batı'nın çıkmazı burada. Çünkü güçlü bir toplum olmanın yolu, sadece maddi imkanlardan değil, her şeyden önce güçlü bir aile yapısına sahip olmaktan geçer. Aile meselesine bakarken anne-baba ve çocuklardan oluşan bir yapıdan ziyade, çok daha geniş bir perspektiften yaklaşmalıyız. Meseleyi basitleştirmek ve sıradanlaştırmak yerine aile kurumunun toplum hayatımızdaki yerini iyi, doğru ve isabetli bir şekilde tayin etmeliyiz. Müslüman-Türk milletinin alametifarikası olan güçlü aile yapımızı zayıflatacak her türlü girişim karşısında teyakkuz halinde olmalıyız. Gerek devlet, gerekse şahsi olarak meseleye yaklaşımımız bu yöndedir. Bunun için tüm seçim kampanyasında da ifade ettiğim gibi Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT, illet ittifakının malzemesi olsun, tepe tepe kullansınlar ama bizde bu yok. Niye? Çünkü bizde aile, kutsal bir yapı ve bu kutlu bir yapıyı biz lekeleyemeyiz. Buna da müsaade etmeyiz, edemeyiz."

Mezalim

Cumhurbaşkanı, İsrail-Filistin Savaşı'na dair ise şunları söyledi:

“Gazze'ye yönelik saldırılar, kendini savunma sınırını çoktan aşmış, açık bir zulme, mezalime, katliama ve barbarlığa dönüşmüştür. İşin üzücü yanı, medeni geçinen gayrimedenilerin bu vahşeti sadece seyretmesidir. Avrupa Birliği Komisyonu dün çıkmış 'Henüz ateşkes çağrısı yapamayız.' diyor. Daha ne kadar insan ölmesi lazım, çocuk ölmesi lazım.

“Sizin hesabınız ne? Lafa gelince insan hak ve hürriyetleri konusunda ahkam kesenler, Gazzeli mazlumların hayat hakkını tam 19 gündür yok sayıyor. AB Komisyonunun ateşkes çağrısı yapabilmesi için daha kaç çocuk ölmelidir? BMGK'nin harekete geçmesi için daha kaç ton bombanın Gazze'ye düşmesi gerekir?"



“Gözlerimizin önünde bir mezalime imza atılırken kimse bizden sükut etmemizi bekleyemez.” (TY)