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Yayın Tarihi: 13 Ocak 2025 16:48
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2025 17:29
5 dk Okuma

Erdoğan “Aile Yılı” destek programını açıkladı, nefret söylemi yaydı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi ve çocuk yardımları sağlanacağını açıkladı. Erdoğan konuşmasında bir kez daha LGBTİ+'ları hedef aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kürsüde konuşma yaparken görülüyor. Kürsüde Türkiye Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor. Arka planda "Aile Yılı Tanıtım Programı" ve "13 Ocak 2025" ifadelerinin yazılı olduğu bir görsel bulunuyor. Erdoğan resmi bir kıyafet giymiş ve dikkatle konuşma yaparken fotoğraflanmış. Arka plan karanlık bir tonla tasarlanmış ve görselde net bir vurgu yaratılmış.
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu.

Erdoğan, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz" dedi.

"Güçlü fertler, güçlü aileye dönüşür"

Erdoğan, konuşmasında ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, Anayasa’nın 41. maddesine atıf yaptı.
“Aile, bizim en kadim, en köklü müesseselerimizden biridir,” diyen Erdoğan, aile yapısının milli ve manevi değerlerin korunmasındaki önemine dikkat çekti.

“Güçlü fertler güçlü aileye, güçlü aile güçlü millete, güçlü millet de güçlü devlete giden yolun taşlarını döşer. Bu sadece sosyolojik bir tespit değil, tarihi bir hakikattir” dedi.

Erdoğan, konuşmasının büyük bir bölümünde dijital platformlar ve kültürel erozyon üzerinden LGBTİ+’ları hedef aldı.
“Dijital platformlarda yer alan içerikler; başta cinsiyetsizleştirme politikaları olmak üzere, LGBT ve diğer gayri fıtri akımların alan kazanmasına yol açıyor” diyen Erdoğan, bu politikaların aile kurumunun kutsiyetine saldırdığını öne sürdü.

"Türkiye'nin tavrı belli"

“LGBT’nin ‘koçbaşı’ olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir” ifadelerini kullanan Erdoğan, bu süreci bir “faşizan dayatma” olarak tanımladı.

Erdoğan ayrıca, “Fıtratı, ahlakı ve aileyi savunan herkes ağır bir baskıya maruz kalmaktadır. Küresel kültürün silahşorları tarafından yokluğa mahkum edilmektedir” dedi. LGBTİ+ eleştirilerini siyonizm karşıtı söylemlerle eşleştirerek bu politikaların uluslararası bir dayatma olduğunu ileri sürdü.

Erdoğan, çocukların dijital platformlar üzerinden erken yaşlarda LGBTİ+ içeriklere maruz kaldığını iddia ederek, “Henüz 2-3 yaşındaki masum çocuklar bile oyunlar ve çizgi filmler üzerinden bu ‘şenaate’ muhatap oluyor” dedi.

Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası platformlarda bu politikalar karşısında Türkiye’nin net bir duruş sergilediğini belirten Erdoğan, “Kim ne derse desin, Türkiye’nin tavrı bellidir. Bundan geri adım atmak asla söz konusu olmayacaktır” dedi.

Destekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2025 Aile Yılı” kapsamında gençlerin evlilik ve çocuk sahibi olmalarını teşvik eden maddi desteklerin artırılacağını açıkladı. Erdoğan, yeni doğan çocuklara yönelik doğum yardımının artırıldığını ve evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği sunulacağını söyledi.

“Aileyi güçlü kılmak istiyorsak işe aile fertlerinden başlamamız gerekiyor” diyen Erdoğan, gençlere yönelik ekonomik desteklerin aile yapısının korunmasında kritik olduğunu belirtti.

Erdoğan, cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı mücadeleyi insanlığın geleceği açısından bir zorunluluk olarak tanımladı.

“Küresel cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı kazanılacak her mevzi, insanlık adına büyük bir başarıdır” ifadelerini kullanan Erdoğan, bu konuda akademi, medya, kültür-sanat camiası ve sivil toplumun daha aktif rol alması gerektiğini belirtti.

“Aileye, ahlaka ve topluma yönelik saldırılara karşı mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğudur” diyen Erdoğan, 2025 Aile Yılı’nın bu mücadelede bir dönüm noktası olacağını iddia etti.

“Doğum yardımlarını arttırıyoruz”

"2025 yılı aile yılı kapsamında birçok projeyi hayata geçiriyoruz" diyen Erdoğan, şöyle dedi:

"14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgemizde başlatmıştık. Evliliğe ilk adım atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteğini 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz."

“Aile kurmayı teşvik eden politikaları devreye sokacağız”

"Bu yıl doğum yardımlarımızı da artırıyoruz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni doğacak ilk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca 2. çocuk için her az 1500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklar için 5 bin lira çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. 2 ve diğer çocuklar için vereceğimiz çocuk yardımlarını annelerin hesaplarına yatıracağız. Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmalık destekleri ve konut desteklerini devreye alacağız. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak modelleri hayata geçireceğiz. Çalışan anne ve babalar için ücretsiz ve düşük bedelli çocuk bakım merkezlerini güçlendireceğiz. Tıbbi imkanları ailelerin istifadesine sunacağız."

Veriler

Pembe Hayat'ın aktarımına göre, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın 139 farklı etkinlikte(miting, açılış töreni, halk buluşması, basın toplantısı ve televizyon programında) LGBTİ+’lara yönelik 57 nefret içerikli, ayrımcı veya düşmanlaştırıcı söylem üretti.

*Erdoğan 26 Ekim'deki , 8. Aile Şûrası'nda da nefret söylemi yaymış ve LGBTİ+'ları hedef aldı. Erdoğan, "Aileyi hedef alan en büyük tehdit, cinsiyetsizleştirme politikalarıdır” dedi.

*Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katılan Erdoğan, şöyle dedi: "Kanun teklifleriyle oyalanmak yerine anayasa değişikliğiyle kalıcı çözüme kavuşturalım, aile kurumunu daha da güçlendirelim. LGBT diyorlar, güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Bunun kimlerle nasıl iş tuttuğunu biliyorsunuz. AK Parti’nin böyle bir derdi yok. Bize güçlü aile lazım."

LGBTİ+ ailelerinden Erdoğan’a: Çağırın anlatalım
LGBTİ+ ailelerinden Erdoğan’a: Çağırın anlatalım
25 Ekim 2022

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erdoğan LGBTİ+ aileler LGBTİ+lara şiddet nefret söylemi
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