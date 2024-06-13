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Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 21:38
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2024 11:13
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İSPANYA'DA GAZETECİLER SORU SORDU

Erdoğan AİHM kararlarını uygulatmamanın "hukuk" olduğunu savundu: "Dimdik görevimi yapıyorum"

Erdoğan, İspanya'daki ikili zirve kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında sorulan soruları ve soruları soran gazeteciyi beğenmedi, azarladı. Demirtaş'ın beraat ettiği "ölümlü" olaylar suçlamasından mahkûm olduğunu iddia etti.

Madrid

Madrid
Görseli Büyüt
Erdoğan AİHM kararlarını uygulatmamanın "hukuk" olduğunu savundu: "Dimdik görevimi yapıyorum"
Erdoğan Madrid'de, Demirtaş'ın mahkûm olmadığı suçlardan nasıl mahkûm olduğunu anlattı/Cumhurbaşkanlığı

Türkiye-İspanya 8'inci Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında Madrid'İ ziyaret eden Erdoğan, Başbakan Sanchez ile birlikte katıldığı basın toplantısında alışık olmadığı soruları soran haberciyi azarladı. 

Toplantıda İspanya'nın yaygın satışlı sol gazetesi El Pais'in (Ülke) muhabiri Erdoğan'a, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları göz ardı edilerek hapiste tutulmaları" üzerinden, Türkiye'de insan haklarının durumuna ilişkin bir soru yöneltti. 

Erdoğan soruyu "hukuk devleti"nin bunu gerektirdiğini ileri sürerek savuşturduktan sonra, habercinin niyetlerini sorgulamaya başladı: "Şu anda sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor? Hele hele bir basın mensubunun kalkıp bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir" diyerek kendisine hangi soruların sorulacağını dikte etmeye girişti.

Habercinin bu muameleyi benimsemediğini beden diliyle ifade etmiş olduğuna ilişkin izlenimini basın toplantısına yansıtan Erdoğan, haberciye "başını sallama" uyarısında bulundu ve işini nasıl yapması gerektiği konusunda kendisini örnek gösterdi: "Ben sallamıyorum. Bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum." 

Erdoğan'ın Demirtaş ve Kavala konusunda Madrid'de basın toplantısında "dimdik çalışarak" verdiği "bilgiler" şöyleydi: 

 

"Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde biliyorsunuz kararları yargı verir ve bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak da hukuk devletindeki yargımız kararını vermiş ve bu kararlar çerçevesinde örneğin bir tanesi bu isimlerden yani yüz kişi aşkın gencin ölümüne neden olmuş.

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"Aynı şekilde birçok terör estirmek suretiyle ülkemizin Güneydoğu bölgesinde maalesef ölümlere neden olmuşlar. Şu anda tabii sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Hele hele bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir.

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"Başını sallama. Ben sallamıyorum. Bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum. Ve her zaman için bu Osman Kavala olur. Bu Selahattin Demirtaş olur. Kim olursa olsun. Yasalar ne diyorsa yasaların dediğini biz yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa hukukun emrettiğini bizler yerine getiririz.

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"Ve yapılan iş budur. Ve siz tabii Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ve bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır. Ve bundan sonra da böyle yürüyecektir. Teşekkürler."

(AEK)

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