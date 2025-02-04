ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Şubat 2025 13:35
 ~ Son Güncelleme: 4 Şubat 2025 13:55
2 dk Okuma

Erdoğan, Ahmed Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Türkiye’ye geliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan, Ahmed Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin sona ermesinin ardından göreve gelen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı aynı zamanda Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) lideri Ahmed Şara (Muhammed el- Culani),  bugün Ankara'ya gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Erdoğan, Şara’yı saat 17:00’da  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Şara ortak basın toplantısı düzenleyecek.

El Kaide militanı Culani nasıl Suriye devlet başkanı Şara oldu?
SURİYE NEREYE?
El Kaide militanı Culani nasıl Suriye devlet başkanı Şara oldu?
30 Ocak 2025

Türkiye- Suriye ilişkileri ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün (3 Şubat) görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerde Suriye'deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağını belirtmişti ve şöyle demişti:

"Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz."

Ahmed Şara, Türkiye'ye geliyor
Ahmed Şara, Türkiye'ye geliyor
3 Şubat 2025

Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini (2 Şubat 2025) Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti. Şara'nın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından ikinci ziyareti Türkiye'ye olacak.

"SDG ile görüşmeler yapılıyor"

Öte yandan Şara, Türkiye ziyareti öncesinde Syria TV'ye bölgedeki gelişmelere ilişkin konuştu.

Şara, ülkede 4-5 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmayacağı söylemini tekrar etti.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Şara, "Kuzeydoğu Suriye sorununu çözmek için SDG ile görüşmeler yapılıyor" dedi.

Şara, "SDG silahların yalnızca devletin elinde olmasını kabul etmeye hazır olduğunu gösterdi ancak bazı detaylarda anlaşmazlıklar bulunuyor" diye konuştu.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ise; Associated Press'te (AP) dün yayımlanan röportajda ,“İlke olarak savunma bakanlığının bir parçası olmak ve Suriye’nin savunma stratejisinde yer almak istiyoruz” demişti.

Ayrıntıların hâlâ tartışıldığını ve konuyla ilgili önerilerini Şam’a ilettiklerini belirten Abdi, “Yanıt bekliyoruz” diye ifade etmişti.

Abdi: ABD ve Koalisyon Güçleri, SDG ile Şam arasında arabuluculuk yapıyor
Abdi: ABD ve Koalisyon Güçleri, SDG ile Şam arasında arabuluculuk yapıyor
3 Şubat 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmed Şara htş
ilgili haberler
Erdoğan ve Şara görüşmesi başladı
Bugün 17:43
/haber/erdogan-ve-sara-gorusmesi-basladi-304273
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Erdoğan ve Şara görüşmesi başladı
Bugün 17:43
/haber/erdogan-ve-sara-gorusmesi-basladi-304273
Sayfa Başına Git