Erdoğan, Ahmed Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin sona ermesinin ardından göreve gelen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı aynı zamanda Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) lideri Ahmed Şara (Muhammed el- Culani), bugün Ankara'ya gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Erdoğan, Şara’yı saat 17:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Şara ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Türkiye- Suriye ilişkileri ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün (3 Şubat) görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerde Suriye'deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağını belirtmişti ve şöyle demişti:

"Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz."

Ahmed Şara, Türkiye'ye geliyor

Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini (2 Şubat 2025) Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti. Şara'nın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından ikinci ziyareti Türkiye'ye olacak.

"SDG ile görüşmeler yapılıyor"

Öte yandan Şara, Türkiye ziyareti öncesinde Syria TV'ye bölgedeki gelişmelere ilişkin konuştu.

Şara, ülkede 4-5 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmayacağı söylemini tekrar etti.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Şara, "Kuzeydoğu Suriye sorununu çözmek için SDG ile görüşmeler yapılıyor" dedi.

Şara, "SDG silahların yalnızca devletin elinde olmasını kabul etmeye hazır olduğunu gösterdi ancak bazı detaylarda anlaşmazlıklar bulunuyor" diye konuştu.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ise; Associated Press'te (AP) dün yayımlanan röportajda ,“İlke olarak savunma bakanlığının bir parçası olmak ve Suriye’nin savunma stratejisinde yer almak istiyoruz” demişti.

Ayrıntıların hâlâ tartışıldığını ve konuyla ilgili önerilerini Şam’a ilettiklerini belirten Abdi, “Yanıt bekliyoruz” diye ifade etmişti.

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(RT)