Erdoğan Ahmed eş-Şara ile Antalya'da görüştü

Antalya Uluslararası Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile Erdoğan'ın basına kapalı olarak gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Türkiye’nin Suriye’de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye’de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını" ifade etti.

"Suriye'de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesi" ifadesinin geçtiğimiz ay binlerce Alevi'nin HTŞ ve müttefikleri tarafından öldürülmeleri, yaralanmaları, mallarının yağmalanması ve yerlerinden edilmelerini kapsayan Selefi saldırılarını kodladığı göz önünde tutulduğunda görüşmede Erdoğan'ın Suriye insan hakları savunucularının "insanlık suçu" olarak niteledikleri hükümet icraatına onayını dile getirdiği anlaşılıyor.

İletişim Başkanlığı açıklamasında Erdoğan'ın, öte yandan görüşmede "Türkiye’nin Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda iş birliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini belirttiği" de yer aldı.

(AEK)