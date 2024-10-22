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Yayın Tarihi: 22 Ekim 2024 14:50
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2024 15:04
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Erdoğan: Açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmemeli

Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısının ardından Erdoğan, “Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Erdoğan: Açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmemeli
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Meclis’te konuşma yapması çağrısının ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ‘süreç’ açıklaması geldi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan’ın konuşmasında ilgili bölüm şöyle:

“Şiddeti bir hak arama yolu olarak görenlere, yedeğine silahı, terörü alarak siyaset yapmaya kalkanlara müsamaha ile yaklaşamayız. Türkiye’nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda, Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Siyaset kurumu, Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve topyekûn millet olarak hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye’yi inşa edelim istiyoruz.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan cumhur ittifakı Kürt sorunu
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Bahçeli'den 'Öcalan' çağrısı: Gelsin Meclis'te konuşsun
Bugün 11:34
/haber/bahceli-den-ocalan-cagrisi-gelsin-meclis-te-konussun-300975
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