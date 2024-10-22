Erdoğan: Açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Meclis’te konuşma yapması çağrısının ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ‘süreç’ açıklaması geldi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den 'Öcalan' çağrısı: Gelsin Meclis'te konuşsun

Erdoğan’ın konuşmasında ilgili bölüm şöyle:

“Şiddeti bir hak arama yolu olarak görenlere, yedeğine silahı, terörü alarak siyaset yapmaya kalkanlara müsamaha ile yaklaşamayız. Türkiye’nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda, Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Siyaset kurumu, Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve topyekûn millet olarak hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye’yi inşa edelim istiyoruz.”

(VC)