Erdoğan, ABD'nin Venezuela saldırısına sessiz kaldı; Başdanışmanı desteğini geri çekti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin uzun süredir baskıyı artırdığı Venezuela'ya saldırması ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yı esir almasına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında açıklamalarda bulundu. ABD'nin Venezuela saldırısı dünya gündeminde yerini korurken Ankara'dan resmi bir açıklama hâlâ gelmedi. Erdoğan saldırının ardından yaptığı ilk konuşmada da konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.

ABD'nin Venezuela saldırısına ilk tepkiler

Konuşmasında ekonomi ve dış politika konusunda mesajlar veren Erdoğan, küresel ekonomideki belirsizliklerin, tıkanıklıkların her ülke gibi Türkiye'ye de yansımaları olduğunu söyleyen Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa işaret ederek ekonomideki gelişmelerin bunlardan bağımsız okunamayacağını kaydetti.

"Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak"

Erdoğan, "Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez" diye konuştu.

Dış politikaya yönelik mesajlar veren Erdoğan, politikalarının düşma üretmek değil, dost kazanma üzerine olduğunu söyleyerek, 2026'da bunun üzerine gitmeye devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, "Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak; kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlar kaybedecektir. 2026'da bunun teyit edildiğini hep beraber göreceğiz" dedi.

"Politikamız düşman üretmek değil"

Erdoğan, dış politikaya dair özetle şunları söyledi:

"Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı. Bugün de yoktur. Bizim dış politikamızın esası düşman üretmek değil, dost kazanmaktır. Dostlarımızı olabildiğince çoğaltmayı amaçlıyoruz. Dostlukla birlikte kazanalım istiyoruz. Güvenlik kuşağı kurmanın mücadelesini veriyoruz. İki kardeş bile her konuda anlaşamazken devletler arasında fikir ayrılıkları gayet doğaldır. Bunların öncelikli çözüm yolu müzakeredir, diplomasidir."

Danışmanı desteğini geri çekti

Diğer yandan Ankara'dan tepki geldi Erdoğan'ın başdanışmanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Cemil Ertem'den geldi.

Ertem, saldırılar üzerine X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı ABD, Ortadoğu da katil İsrail’le birlikte yaptığı emperyal haydutluğa Venezuela’ya saldırarak devam ediyor. Venezuela halkının ve Başkan Maduro’nun yanındayız! Bu haydutluk cezasız kalmamalı"

Cemil Ertem, tepkisini dile getirdiği bu sosyal medya paylaşımını daha sonra sildi. Ertem konuya ilişkin yeni bir açıklama yapmadı.

(AB)