Erdoğan'a yönelik yolsuzluk suçlamalarıyla bilinen Ali Yeşildağ Türkiye'ye iade edilecek

Yunanistan Yüksek Mahkemesi Çarşamba günü sosyal medyada Erdoğan ve ailesine yönelik yolsuzluk paylaşımları yapan 54 yaşındaki Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iade edilmesini kararlaştırdı.

Yeşildağ Erdoğan ailesiyle yakın ailevi ve ticari ilişkileri olduğunu iddia ediyordu.

Mahkeme, Yeşildağ'ın Türkiye'nin iade talebine yönelik itirazını reddederek iade talebinin gereğinin yapılmasına hükmetti.

Ali Yeşildağ iddiasına göre, iki erkek kardeşiyle birlikte 40 yılı aşkın bir süre Erdoğan'la yakın ilişkisini sürdürmüştü. Ancak 2023'te hem kardeşleriyle hem Erdoğan'la ilişkilerinin bozulması üzerine Yeşildağ, yayımladığı bir YouTube videosu aracılığıyla Erdoğan'ı kamuoyu önünde yolsuzlukla suçladı.

Yeşildağ'ın iddiaları siyaset ve medya çevrelerinde yankı buldu. İddiaları medyada haberleştirilirken siyasi liderler ve güvenlik uzmanları iddiaların araştırılması gereğini vurguladı.

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Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yeşildağ Kasım 2023 ortalarında Yunanistan sınır muhafızlarınca ülkenin kuzeydoğusundaki Feres kırsalında Yunanistan-Türkiye sınırını kaçak geçerken yakalandı.

Yunanistan polisi yaptığı araştırmada Yeşildağ hakkında, 1986'da 17 yaşındayken işlendiği iddia edilen soygun ve cinayet suçlamasıyla Türk Interpol'ünün tutuklama emrinin bulunduğunu tespit etti.

Mahkemenin Yeşildağ'ın iadesi kararının Adalet Bakanı Yorgo Floridis'in onaylamasından sonra infazı mümkün. Ancak Yeşildağ ve ailesi, bakanlığın iade kararına karşı Danıştay'da yeniden itiraz başvurusunda bulunabilecek.

(AEK)