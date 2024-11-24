"Erdoğan'a sesleniyorum; sizin imamlarınıza ihtiyacımız yok"

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, yeni başkanın seçileceği 13. Olağan Genel Kurulu düzenledi.

Genel Kurula; Alevi kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ve birçok ilden üyeler katıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel birer konuşma yaptı.

Öncesinde de mevcut başkan Ercan Geçmez, Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi Genel Başkanı Cuma Erce, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan ve Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak birer konuşma yaptı. İsimlerin gündeminde kayyım atamaları vardı.

Ayrıca salon “Diyanet işleri başkanlığı kaldırılsın”, “Okullarımızda imam istemiyoruz” ve “Zorunlu din dersleri kaldırılsın” pankartlarıyla donatıldı.

“Çekin elinizi inançlarımızdan, dergahlarımızdan"

Açılış konuşmasını yapan Vakıf Başkanı Ercan Geçmez, Alevilerin yıllardır eşit yurttaşlık için mücadele verdiğini söyledi.

“Aleviler yıllardır kayyıma karşı mücadele veriyorlar. Aleviler yıllardır cemevleri bizim ibadethanemizdir diyor. Peki buna karşın dünyada görülen nadir bir işlem oldu bir başkanlık kuruldu. Ancak bu başkanlık cemevlerini ibadethane olarak görmüyor. Biz bu bakanlığın lav edilmesi için hukuki bir mücadele veriyoruz. Alevilerin dergahları Alevilerindir. Dergahlarımızı size vermeyiz. Bizi korkutacağını sananlar tarihimizi bilmeyenlerdir. Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum; Çekin elinizi inançlarımızdan, dergahlarımızdan. Sizin imamlarınıza ihtiyacımız yok” dedi.

Erçe: Kayyıma yeterince tepki gösteremedik, rutin hale geldi

Cuma Erçe de Aleviliğe kayyım atandığını söyledi. Olaylara karşı tepki göstermeyenleri eleştirdi:

“Zamanında ortaklaşmadığımız ne varsa bizi sarıp sarmaladı. Açıkçası bu ülkede yaşanan anti demokratik uygulamalar ateşin düştüğü yeri yaktığı bir durumda. Selahattin Demirtaş’ın içeride olmasına tepki veremedik şimdi Can Atalay içeride. Can Atalay’a tepki veremedik Kemal Kılıçdaroğlu yargılanıyor. El ele bu mücadeleyi büyütmek zorundayız. Aleviliğe kayyım atandı. Dün kayyıma yeterince tepki gösteremedik, bugün rutin hale geldi. Bunların hepsi bize bir mesaj veriyor; birleşik mücadele. Bugünden itibaren el ele, kol kola mücadele edeceğiz.”

Kayyım atamasına karşı Alevi kurumlarının Dersim’e gitme kararı aldığını aktaran Erçe, mesajlarını oradan vereceklerini ekledi. Erce, “Aleviler dün bir olduğu gibi bugün de bir olmalı” dedi.

Hatimoğulları: Aleviler teslim olmaz

Tülay Hatimoğulları, Koçgirî, Dersîm ve Sêwas katliamlarına değinerek, yaşamlarını yitirenleri andı.

Cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanmak istenmesine tepki gösteren Hatimoğulları, “Bizlere Turizm Bakanlığı’na bağlanacak tırnak içinde bir kültürel motif gözüyle bakanlar şunu bilsin ki; Alevilik bir inançtır. Alevilik tarih boyunca bedeller ödeyerek Alevilerin inançlarını yaşayabildikleri bir toplumdur Aleviler. Bakanlığa bağlı bir başkanlığın kayyım olarak ataması yöntemiyle Aleviliği dizayn edemezsiniz, asimile edemezsiniz, inançlarından vazgeçiremezsiniz, tekçi, ırkçı anlayışınızla tarih boyunca teslim olmadığı gibi bugün de teslim olmaz, olmayacaktır” dedi.

Ardından sözü kayyım atamalarına getirdi ve şunları söyledi:

“Kayyımcı zihniyete ve rejime asla biat etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Bize dayatılan faşist otoriter rejimlere dün boyun eğmedik bugün de eğmeyeceğiz. Kayyım halkın iradesini çalmaktır. Kayyım yargı ve polis eliyle yapılmış bir siyasi darbedir. Bunun 12 Eylül’de askerlerin postallarıyla, tankıyla, topuyla yaptığı darbeden hiçbir farkı yoktur. Seçilmişi ortadan kaldırıp yerine atanmışı getirmek yurttaşımızın erken dönemde elde etmiş olduğu hak olan seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırmak demektir.

Son süreçte Kürt soruna ilişkin kimi tartışmalar ve parlamentonun gündemine gelen kimi konular var, bizler şunun altını bir kez daha çizmek isteriz; Bu ülkede en çok ezilen, en çok dışlanan, inkar edilen, asimilasyon politikalarına tekçi inkarcı politikalara maruz bırakılan kimlerdir Alevilerdir, Kürtlerdir. Aleviler ve Kürtlerin sorunlarının demokratik ve barışçıl bir zeminde çözülmesi için mücadelemizi daha güçlü bir biçimde ortaya koymamız gereken bir dönemden geçiyoruz."

Özel: Kayyımlardaki asıl amaç halkı cezalandırmaktır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı konuşmada her kesime hitap edecek yeni bir anayasa vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Her şey anayasal bir eşitlikten geçiyor. Bütçe görüşmeleri var. İnsanlığın en önemli kazanımlarından biridir bütçe. Bütçeyi alırken Alevi Sünniyi ayırmadan vergi alınıyor. Bunun eşit bir inanç olduğunu kabul edip uymak gerekiyor. Aslında diyorlar ki eğitim bakanı en kötü bakandır diyorlar. Bence en iyi bakan o, onların kabinesini en iyi temsil eden bakan o, o zihniyeti en iyi temsil eden bakan o.

Yaptığımız bütün hatalarımızdan ders alacağız. Ne derler siyasetini izleyerek bir yere gelemeyeceğim çok açık. Biz kim haklıysa onun yanında olmaya devam edeceğiz. Çağın ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa yapacağız. Bu iktidarı önce hep birlikte yıkacağız, sonra eşitlikçi bir anayasa yazarak bu ülkeyi daha güçlü bir hale getireceğiz. Kayyımlardaki asıl mesele halkı cezalandırmaktır.”