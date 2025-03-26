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Yayın Tarihi: 26 Mart 2025 14:07
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2025 15:28
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Erdoğan'a 'kendine darbe yaptın' demişti, AKP'den ihraç edildi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AKP'li Hüseyin Kocabıyık, partisinden ihraç edildi. Kocabıyık, 1999'da Pınarhisar Cezaevinde Erdoğan'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu o gün ilkokuldaydı" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan'a 'kendine darbe yaptın' demişti, AKP'den ihraç edildi
*Fotoğraf: AA/arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren AKP’nin 25.ve 26 dönem İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, partisinden ihraç edildi.

Kocabıyık, 20 Mart'ta sosyal medya hesabından, “Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!” demişti.

AKP'li eski vekilden Erdoğan'a: Kendine darbe yaptın haberin yok!
AKP'li eski vekilden Erdoğan'a: Kendine darbe yaptın haberin yok!
20 Mart 2025

Kocabıyık, bugün yaptığı paylaşımda ise; ihraç edildiğini duyurdu.

X hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte 1999 yılında Pınarhisar Cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Kocabıyık, "Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu o gün ilkokuldaydı" dedi.

Kocabıyık, şunları söyledi:

“Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım. Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!”

Hüseyin Kocabıyık hakkında

Kocabıyık, 53, 54 ve 55. Hükümette Başbakan Başdanışmanlığı yaptı.

Türk Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Analitik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği, Politika Merkezi Düşünce Kuruluşu Genel Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Yeni Asır ve birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.

2015-2018 yılları arasında AKP İzmir Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
hüseyin kocabıyık AKP ekrem imamoğlu
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