Erdoğan 9 hasta mahpusu affetti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 1993 yılında Madımak Oteli’nde 33 kişinin hayatını kaybettiği Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Adem Kozu’nun kalan cezası, “sürekli hastalık hali” gerekçesiyle kaldırıldı.

Aynı kararda, çeşitli suçlardan hüküm giymiş bazı diğer mahkûmların cezalarının da sağlık gerekçeleriyle affedildiği belirtildi.

Ayrıca, 15 Temmuz 2016'da İBB’de Sivil Savunma Sekreteri olarak görev yapan Mehmet Tunç’un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kalanı Adli Tıp Kurumu'nun raporu gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kaldırıldı.

15 Temmuz 2016'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Sivil Savunma Sekreteri olarak görev yapan Mehmet Tunç, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı diğer kişiler şöyle:

Ali Kapu : Ruhsatsız silah bulundurma ve tasarlayarak adam öldürme suçlarından aldığı ceza, “sürekli hastalık hali” kapsamında affedildi.

: Ruhsatsız silah bulundurma ve tasarlayarak adam öldürme suçlarından aldığı ceza, “sürekli hastalık hali” kapsamında affedildi. Mustafa Şahbudak : Müebbet hapis cezasına çarptırıldığı çeşitli suçlar (kasten öldürme, fuhuşa teşvik, suç örgütü kurma vb.) nedeniyle kalan cezası, “sakatlık hali” gerekçesiyle kaldırıldı.

: Müebbet hapis cezasına çarptırıldığı çeşitli suçlar (kasten öldürme, fuhuşa teşvik, suç örgütü kurma vb.) nedeniyle kalan cezası, “sakatlık hali” gerekçesiyle kaldırıldı. Mahmut Altun : Benzer suçlardan aldığı ceza “kocama hali” kapsamında iptal edildi.

: Benzer suçlardan aldığı ceza “kocama hali” kapsamında iptal edildi. Serkan Şencan : Uyuşturucu ticareti ve fuhuşa teşvik suçlarından aldığı ceza, “sürekli hastalık ve sakatlık hali” gerekçesiyle kaldırıldı.

: Uyuşturucu ticareti ve fuhuşa teşvik suçlarından aldığı ceza, “sürekli hastalık ve sakatlık hali” gerekçesiyle kaldırıldı. Süleyman Kızılkaya ,

, Mustafa Eğmen : Her iki hükümlünün de cezaları, “sürekli hastalık ve sakatlık hali” kapsamında affedildi.

: Her iki hükümlünün de cezaları, “sürekli hastalık ve sakatlık hali” kapsamında affedildi. Abdullah Şen: “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aldığı hapis cezası da “sürekli hastalık hali” gerekçesiyle iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen bu af kararları, Anayasa’nın 104. maddesine dayandırılarak uygulanıyor. Söz konusu madde, Cumhurbaşkanına “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama” gibi durumlarda mahkûmların cezalarını hafifletme veya kaldırma yetkisi veriyor.

SİVAS KATLİAMI'NIN 31. YILI 2 Temmuz 1993'te ne oldu?

Daha önce de cezalar kaldırılmıştı

Hayrettin Gül (2023)

6 Eylül 2023 tarihli Resmî Gazete kararı ile Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan Hayrettin Gül’ün kalan cezası sağlık gerekçesiyle (“sürekli hastalık hali”) kaldırıldı. Bu karar Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmıştır.

Ahmet Turan Kılıç (2020)

2020 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Ahmet Turan Kılıç’ın kalan cezası benzer nedenle (“sağlık gerekçesiyle”) kaldırıldı. Kılıç 2021 yılında hayatını kaybetmiştir.

Zamanaşımı nedeniyle cezaların düşürülmesi

2012 yılında dava kapsamında firari ve bazı sanıklar hakkında zamanaşımı kararı uygulandı. Yargıtay da bu kararı onayladı. Böylece bazı sanıklar kamu davası kapsamından çıkarıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş ile ilgili süren davada, 30 yıllık zamanaşımı süresi dolduğu için dava düşürüldü. 2023’te yapılan bu kararlarla Madımak ile ilgili son dava da sona erdi.

Madımak Katliamı Davası zamanaşımından düştü

(EMK)