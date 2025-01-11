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Yayın Tarihi: 11 Ocak 2025 10:19
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2025 10:22
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Erdoğan, 6 ülkeye büyükelçi atadı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu, Ürdün Büyükelçiliğine atandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan, 6 ülkeye büyükelçi atadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Azerbaycan Büyükelçiliğine Birol Akgün; Mozambik Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan; Ürdün Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu, Almanya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan, Küba Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş atandı.

Erdoğan'ın Dışişleri Bakanlığı'ndaki diğer atamaları ise şu şekilde:

  • Bakan Yardımcılığına, NATO Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü,
  • İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Rıza Demirer,
  • Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur Söylemez,
  • Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsun Erkul,
  • İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Refik Ali Onaner,
  • İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ali Rıza Güney,
  • Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan,
  • Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına Polat Safi,
  • İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Kenan Yılmaz,
  • Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Aylin Sekizkök getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan görevden alındı ve yerine Mehmet Yerlikaya atandı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
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