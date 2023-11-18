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Yayın Tarihi: 18 Kasım 2023 16:20
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 11:57
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Erdoğan: 50 artı 1 şartının değişmesi isabetli olur

“Mevcutta 50 artı 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/18/erdogan-50-1-sartinin-degismesi-isabetli-olur.jpg
Fotoğraf: TCCB

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı 1 şartının değiştirilmesi sinyali veren Erdoğan, “Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez” dedi.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Erdoğan, bir gazetecinin yeni anayasa ve yüzde 50 artı 1 şartına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

“50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla ‘en fazla oyu alan aday seçilir’ denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır.”

"Milletimizi hak ettiği sivil anayasaya kavuşturacağız"

"Diğer yandan mevcut anayasamızın satır aralarında darbeci zihniyetin ruhunun dolaşıyor olması bizleri en çok rahatsız eden konu. Ayrıca dünya 1980’li yıllardan bugüne çok değişti. Bu değişiklikler anayasa metnine yansıtılmaya çalışılsa da bu anayasamızın metinsel bütünlüğünü yok etti. Yeni, sivil, kapsayıcı ve çağın gerekliliklerine tam uyumlu bir anayasayı Türkiye’ye kazandırmak, ulaşmayı arzu ettiğimiz en önemli hedeflerimizden biri. Meclis’te yeni anayasa çalışmalarına birkaç defa başladık ancak muhalefetin engellemeleri, verdiği sözleri yerine getirmemesi nedeniyle hep yarım kaldı. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, milletimizi hak ettiği sivil anayasaya kavuşturacağız."

(VC)

cumhurbaşkanlığı seçimi recep tayyip erodoğan 50+1
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