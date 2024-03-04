Erdoğan 31 Mart'tan sonra Irak ve Suriye sınırlarına yönelik güvenlik harekâtları olacağını duyurdu

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında yaptığı basın toplantısında önümüzdeki dönem, "Cumhurbaşkanı" sıfatıyla partisinin yerel seçim kampanyası kapsamında "50 ilde vatandaşları[yla buluşmayı planladıklarını]" açıkladı.

TRT Haber'in basın toplantısından bildirdiğine göre Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar arasında, Irak ve Suriye sınırlarında "güvenlikle ilgili" olarak gerçekleşecek gelişmeler ve "yerli" silah üretimi konuları da yer aldı.

"31 Mart bir demokrasi şöleni..."

Erdoğan, seçimlerin, yürütmenin olası etkilerinden uzak tutulması için içişleri, adalet ve ulaştırma bakanlarının iktidar kabinesi dışından atandığı önceki dönemleri olumsuzlayarak "Bakanlıklar[ının] ve kurumlar[ının], 31 Mart Mahalli İdari seçimlerinin güven içinde geçmesi için gerekli hazırlıkları yaptı[klarını]" vurguladıktan sonra "Yargı ile birlikte seçimin güven içinde sonuçlanması bizim görevimizdir." diye ekledi ve "[...] bir demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlı [olduklarını]" söylediği 31 Mart'ın "sonuçlarının şimdiden milletimize hayırlı olmasını" diledi.

"Güvenlik koridoru oluşturma iradesi baki..."

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan bir başka önemli konu güney ve güneydoğu sınırlarındaki "güvenlik sorunları" oldu. Erdoğan, "güvenlik" başlığı altında çözüleceği iddia edilen konunun esasen Irak ve Suriye'deki PKK ile aynı ideolojik yaklaşımlara sahip Kürt güçlerine yönelik askeri önlemler olduğunu imadan kaçınmadı.

"Yeni kabuslar yaşatma hazırlıkları"

Erdoğan 31 Mart seçimlerinin ertesinde "bu yaz"ın, sınır boylarında askeri harekât ve tahkimatlarla geçeceğini haber verdi. "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi, kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız." dedi

KDP ve YNK'ye "kenara çekilme" uyarısı

"Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturma irademiz bâkidir. Türkiye’yi güney sınırları boyunca kuracağı bir 'teröristan' ile dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var." diye ekledi.

Erdoğan "Bölgedeki herkes" parantezi içine aldığı Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin egemen güçleri Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni de (YNK) tehdit yollu uyardı: "Kendilerine de açıkça söylediğimiz güvenlik stratejimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır."

Enflasyonun yükselişi, sanayinin militarizasyonu

Erdoğan yerel seçimler arifesinde halkın çok geniş kesimlerinin en büyük kaygı kaynağı olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusundaysa önceki bütün Kabine Toplantısı sonrası basın toplantılarında yapageldiği açıklamaları sürdürdü.

Öncelikle "6 Şubat depremlerine rağmen ekonomimiz[in] yüzde 4,5 büyüdü[üğüne]" ilişkin istatistikleri hatırlatan Erdoğan "Bu büyüme yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ekonomimizin direncini ispatlıyor." dedi.

"Enflasyonla mücadelede ise henüz istedi[kleri] yere gelmedi[klerini] ama kararlı [olduklarını]" ileri sürdü. "Küresel enerji noktasında fiyatlardaki gerileme[nin] de bu mücadele[lerine] destek ol[duğunu]" ileri sürdü. Erdoğan, "Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından bir kaç saat önce açıklanan Şubat enflasyon verilerine göreyse son bir ayda enflasyonun "yenilmesi" iddiasının bir kez daha sözde kaldığı, hükümetin çalışmalarının TÜFE'de yıllık yüzde 5 yükselişle sonuçlandığı görülmüştü.

Yıllık enflasyona TÜİK "yüzde 67", ENAG "yüzde 122" dedi

Önceki ay TÜİK TÜFE'de enflasyon artış hızını yüzde 62 olarak açıklamış, ayrıca bu açıklamanın dayanağı olması gereken madde sepeti listesini de yayımlamamıştı. TÜİK, 4 Haziran 2022’den bu yana madde sepetini açıklamaya son verdi.

TÜİK, ENAG’ın yarısı kadar enflasyon açıkladı

Erdoğan'ın iyi haberi "yerli milli muharip uçak" KAAN'la ilgiliydi. "[...] Savunma sanayiinde gel[inen] yerin Antalya Diplomasi Forumu'nda da muhatapları[nın gündeminde] olduğunu" ileri sürdü.

Erdoğan Türkiye'nin "Savunma sanayii ihracatında [...] SİHA teknolojisinde düyada ilk üçte, SİHA ihracatında ise zirvede yer al[dığını]" söyledi.

Silah ihracatı rakamlarına değinen Erdoğan "bugüne kadar 50 ülke ile 770 adet insansız hava aracı için sözleşme imzaladık[larını]" söyledi. Erdoğan "Sadece geçtiğimiz yılın İHA ihracat tutarı[nın], 1,8 milyar dolar" olduğunu ve "2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık[larını]" iddia etti.

İHA ihracat gelirleri Erdoğan'ın damadının kasasında

Erdoğan'ın ekonomi ve savunma sanayisindeki gelişmeye ilişkin olarak ileri sürdüğü bilgiler ayrıştırıldığında hükümetin başarı hanesine yazdığı gelişmeler ve milli gelire dahil ettiği kazançların aile çevresinden uzağa gitmediği görülebiliyor.

Erdoğan'ın 2022 "İHA ihracat tutarı" olarak açıkladığı 1,8 milyar dolarlık toplam gelirin neredeyse dörtte üçünün damadı Selçuk Bayraktar'ın sahibi olduğu Bayraktar Teknoloji'nin kasasına irat kaydedildiği şirketin X hesabından açıklanmıştı:

2022 Rakamlarla #Baykar



Gerçekleştirdiğimiz İhracat 1.18 Milyar Dolar



İmzalanan Sözleşmelerde İhracatın Payı %99.3#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/EQPamgskOa — BAYKAR (@BaykarTech) January 2, 2023

(AEK)