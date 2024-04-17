AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Partisinin TBMM Grup toplantısında, çoktandır yapması beklenen 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirdi ve 31 Mart yerel seçimlerini "Cumhur İttifakı"nın kazandığını iddia etti.

"Katılım düşüktü"

Erdoğan "birçok zaviyeden kapsamlı değerlendirmeyi hak ettiği"ni söylediği seçim değerlendirmesinde birinci sıraya katılımın düşüklüğünü koydu.

"Bu seçimlerin ilk göze çarpan özelliği katılım seviyesinin maalesef düşüklüğüdür." diye AKP Genel Başkanı, "Yüzde 78 katılım oranıyla 31 Mart seçimleri, son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun sebepleri üzerinde hassasiyetle duruyoruz ve duracağız. 2019 yerel seçimlerine kıyasla yaklaşık 7 puanlık gerilemenin üzerinde diğer siyasi partilerin de durması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Erdoğan daha da ileri giderek "Geçersiz oylar da eklendiğinde yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. Katılım oranının düşüklüğü, partimizin oylarını da olumsuz etkilemiştir." diyerek, seçimdeki kayıplarını katılım azlığıyla gerekçelendirdi.

"Henüz 10 ay önce yapılan seçimlerde bize ve ittifakımıza büyük teveccüh gösteren, yüzde 52,2 ile bizlere güçlü destek veren insanlarımızın önemli bir kısmının sandığa gitmekten imtina ettiğini görüyoruz. Bunun altında yatan nedenleri de en ince detayına kadar analiz ediyoruz."

"Seçimleri biz kazandık"

Erdoğan, "31 Mart seçimleri, yüzde 40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü ile sonuçlanmıştır." dedi.

Bu seçimlerde milletimiz[in] 12 büyükşehir, 12 il, 346 ilçe ve 169 belde olmak üzere toplam 539 belediyenin emanetini AK Parti'ye ver[diğini]" ifade eden Erdoğan Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP de 8 il, 113 ilçe ve 96 belde belediyesi kazanmıştır. Böylece Cumhur İttifakı 12'si büyükşehir, 20'si il, 459'u ilçe, 265'i belde olmak üzere toplam 756 belediyeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiştir. Türkiye'deki 1400 belediyenin yarıdan fazlası, yüzde 54,3'ü önümüzdeki 5 yıl süresince Cumhur İttifakı tarafından yönetilecektir." dedi.

Muhalefeti "terör örgütleri"ne

kaynak aktamakla suçladı

Erdoğan, milletin kendilerine sadece şehirlerini yönetme değil, aynı zamanda pek çok yerde "kendi adına başkalarını denetleme görevini de tevdi ettiğini" söyledi ve "Milletimizin, belediye meclislerinde bize denetim yetkisi verdiği illerimizde inşallah bu görevimizi en güzel şekilde yerine getireceğiz. Şehirlerimizin kaynaklarının terör örgütlerine, reklam ajanslarına, açgözlü fırsatçılara, tufeylilere değil orada yaşayan insanlarımıza harcanmasını temin için gereken her şeyi yapacağız. Bölücü terör örgütünün şehirlerimize ve vatandaşlarımıza tekrar musallat olmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandık gününün, siyasetçinin ve siyasi partilerin karne günü olduğuna işaret ederek, 31 Mart tarihinde milletin, tüm siyasi partilerin mahallî idarelerdeki son beş yıllık karnesini kendilerine takdim ettiğini belirtti.

Yerel seçim sonuçlarının

siyasi karşılığı olmadığını söyledi

AKP genel Başkanı, seçim sonuçlarından herkesin kendisine göre dersler çıkaracağını, "elbette kendi iç muhasebesini yapacağını" dile gtirdikten sonra, "Sonuçlara bakarak bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, pervasızlaşanlar, hatta farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz." dedi.

"Âdeta bir genel seçim havasına girmek suretiyle sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar... Birileri kendilerince, 'yerel iktidar' 'merkezi iktidar' diye Türkiye'de ikili bir yapı ihdas etmeye çalışıyor. Bu tarz söylemler, 'demlendikleri' ittifak ortaklarına diyet borcu ödeme hamleleri değilse, ham bir hayalden ibarettir.”

"Biz bitti demenden bitmez.."

Erdoğan yerel seçimleri kaybettiklerini kabul etmedi ve iktidarını tartıştırmayı reddetti. "Bu ülkenin en dinamik partisiyiz, üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz. Gerekli değişimi yaparız. Biz bitti demeden bitmez" diyen Erdoğan, "Tek iktidar [olduğunu]" söyledi: "O da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir."

(AEK)