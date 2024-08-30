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Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2024 12:30
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2024 12:31
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Erdoğan, 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yapılan törende Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan, 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet yetkilileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

30 Ağustos’un 102'nci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet yetkilileri yer aldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı okundu.

“Büyük Zafer’i iftiharla kutluyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet yetkilileri, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz.

Her türlü imkansızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle, şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra Cumhuriyet'in ilanına giden yolu da ardına kadar açtık. Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz.

Milletimizin Kızılelma'sına dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı. (TY)

30 Ağustos Zafer Bayramı Recep Tayyip Erdoğan anıtkabir Mustafa Kemal Atatürk
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/haber/30-agustos-a-cagrilmamasinin-hesabini-soran-ahmet-turk-e-fezleke-103939
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/haber/30-agustos-zaferi-halkin-bayram-ordunun-101447
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