Erdoğan, 22 bin 104 TL'yi yeterli buldu: Sözümüze sadık kaldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan 2025 yılı asgari ücretine, Suriye’deki gelişmelere ve Balıkkesir’de ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'ye ait fabrikada yaşanan patlamaya değindi.

22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücrete ek zam yapması beklenen Erdoğan, açıklanan oranı savundu.

Erdoğan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

TÜRK-İŞ "MASADAN KALKTI" Bakan Işıkhan: "Asgari ücret net 22 bin 104 TL"

"Bizim de bir hesabımız var"

Konuşmasına Suriye’deki gelişmelere değinerek başlayan Erdoğan, Suriye’deki askeri operasyonların devam edeceği sinyalini verdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye ziyaretlerine dikkat çeken Erdoğan, devamında şunları söyledi: “Bakanlıklarımızı, kurumlarımız, belediyelerimiz kendi alanlarında hazırlık yapıyorlar. Halep başkonsolosluğumuzu hizmete açıyoruz. Toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar karşısında da sorumluluk alacağız. DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Terör örgütünün nasıl bir hesabı varsa bizim de biz hesabımız var. Emperyalistlerin oyunlarını bozacağız.”

Dün Balıkkesir’de ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'ye ait fabrikada yaşanan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin de konuşan Erdoğan, olayla ilgili tahkikat başlatıldığını ifade etti.

Uraloğlu'ndan Suriye açıklaması: Borsada çimento hisseleri yükseldi

"Asgari ücret net yüzde 30'a tekabül ediyor"

Erdoğan, asgari ücrete ilişkin ise; şöyle konuştu: “1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. Asgari ücret için açıklanan rakam net yüzde 30'e tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne sadık kaldık. 2002'de 126 dolar olan asgari ücret 628 dolara çıkmış oldu. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Asgari ücret için sokağa çıkanlar gözaltına alındı

(RT)