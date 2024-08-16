AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı.

Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Mandal, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamuran Eronat, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necip Şimşek, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Atanan rektörlerden sadece biri kadın

Yükseöğretim Kurulu (YÖK), 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nde “Bilim kadını sayısındaki artış dikkat çekiyor,” başlığıyla açıklama yayımlasa da Erdoğan’ın atadığı rektörlerden sadece biri kadın: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan.

YÖK’ün 11 Şubat 2024’te paylaştığı son verilere göre:

Türkiye'deki üniversitelerde toplam 181 bin 498 öğretim elemanı bulunuyor. Bunlardan 97 bin 291'i erkek, 84 bin 207'si kadın. Yani kadın akademisyenlerin oranı yüzde 46,4. Bu oran, esasen Avrupa ve OECD ülkelerindeki yüzde 43 olan kadın akademisyen ortalamasının üstünde.

Türkiye’deki üniversitelerde 42 bin 350 araştırma görevlisinin 22 bin 792'si (yüzde 53,8), 35 bin 776 öğretim görevlisinin 18 bin 444'ü (yüzde 51,6) kadınlardan oluşuyor.

Kadın akademisyenler arasında 12 bin 296 profesör, 9 bin 947 doçent, 20 bin 728 doktor öğretim üyesi görev yapıyor. Profesörlerin yüzde 34,3'ü, doçentlerin yüzde 41,8'i, doktor öğretim üyelerinin yüzde 47,4'ü yine kadınlardan oluşuyor. (TY)