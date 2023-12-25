Erdil Yaşaroğlu'ndan 'Transatlantik': "Dertlerimizi neşeyle anlatmayı seviyorum"

Erdil Yaşaroğlu’nun ikinci kişisel sergisi “Transatlantik”, 30 Ocak'a kadar Alexandre Vallaury Binası’nda ziyaret edilebilir.

Sanatçı yeni sergisini şöyle anlatıyor:

“Genellikle yaptığım heykellere insanların ilk yaklaşımı, renkli ve sevimli tarafından oluyor. Ama bir yandan bunlar, onları heykellerimin hikayelerine çekebilmek için hazırladığım küçük tuzaklar.

"Çok gri, sevimsiz ve zor bir dünyada yaşıyoruz. Dertlerimizi neşeyle anlatmayı seviyorum. Sergiye de adını veren Transatlantik işi bunun güzel bir örneği. Bir küçük transatlantik heykeliyle karşılaşıyorsun ve bu küçük sarı sevimli şey sana insanlığın dünyayı nasıl mahvettiğini anlatıyor.

"Transatlantik sergisinde renkli iç dünyamın yanında, gri ve siyah taraflarını da göreceksiniz.”

Serginin kurgu ve yönetimini üstlenen BüroSarıgedik’in kurucusu Esra Sarıgedik Öktem ise yeni sergi için; “Erdil şimdi de içsel yolculuğuyla karşımda. Bize daha derinlerden bir yerden sesleniyor” diyor.

Sergi, Pazartesi günleri hariç Hafta içi 10:00 – 20:00, hafta sonu 11:00 – 19:00 saatleri arasında izleyicisi ile buluşacak. (AÖ)