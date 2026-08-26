TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 26.08.2026 11:20 26 Tebax 2026 11:20
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.08.2026 11:21 26 Tebax 2026 11:21
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Erdheja Kolombiyayê: 331 kes mirin, 4439 kes birîndar bûn

Di encama erdheja Kolombiyayê de 4 hezar û 439 birîndar bûn, 240 kes winda ne û 364 kes jî ji bin kavilan sax hatine derxistin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Erdheja Kolombiyayê: 331 kes mirin, 4439 kes birîndar bûn
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Yekîneya Rêveberiya Rîska Karesatan a Neteweyî(UNGRD) derbarê rewşa dawî ya erdheja bi mezinahiya 7,4an daxuyaniyek da.

Hat aşkerekirin ku hejmara kesên di erdhejê de mirine 2 kesên din zêde bûye û derketiye 331an.

Hejmara birîndaran 4 hezar û 439, hejmara kesên winda 240 û hejmara kesên ku ji bin kavilan sax hatine derxistin jî 364 e.

Hikûmeta Kolombiyayê ji bo ku têkoşîna li dijî hilweşîna ji ber erdheja bi pileya 7,4an hêsantir bibe, "rewşa lezgîn a aborî, civakî û ekolojîk" ragihandibû.

Fon hatibû ava kirin

Serokkomarê Kolombiyayê Abelardo de la Espriella di daxuyaniya xwe ya 18ê Tebaxê de diyar kiribû ku erdhejê li gorî daneyên pêşîn bi qasî 9,5 milyar dolarî zirar daye.

De la Espriella ragihandibû ku ji bo birêvebirina pêvajoya jinûve avakirinê bi navê "Fonda Mucîzê" (Fondo Milagro) foneke nû hatiye ava kirin.

Hikûmet plan dike ku ji bo malbatên ku malên xwe winda kirine arîkariya kirê, hêsankariya di xizmetên giştî de, piştgiriya xaniyên nû û çêkirina wan peyda bike.

De la Espriella dabû zanîn ku ji 26ê Tebaxê pê ve ji bo sê mehan dê mehane 875 hezar û 452 peso (nêzî 285 dolar) alîkarî ji malbatên ku malên wan hilweşiyane an jî êdî nayên bikaranîn re bê kirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
erdhej kolombîya
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê