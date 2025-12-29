Erden Timur "şüpheli para trafiği", 21 kişi "bahis soruşturması"ndan tutuklandı

Eski Galatasaray A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

Savcılık, Erden Timur’un da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında tutuklama talep etti. Ayrıca üç kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Dört kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Erden Timur'un dosyası ayrıldı

Erden Timur hakkındaki dosya, bahis soruşturmasından ayrıldı. Timur “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklamaya sevk edildi. Dosyanın başsavcılık tarafından görülen lüzum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosuna aktarıldığı öğrenildi.

Erden Timur "bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına karşın dosyası soruşturmadan ayrılarak “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine gönderildi.

Erden Timur'a yönelik suçlamanın kaynağı

Erden Timur, sahibi ve kurucusu olduğu NEF inşaat şirketinin kamuoyunda “bahis baronu” olarak bilinen ve yasa dışı bahis organizasyonlarıyla ilişkilendirilen Veysel Şahin'e daire satışı yoluyla şüpheli para trafiğinin aklanmasına yardımcı olmakla suçlanıyor.

Soruşturmaya temel teşkil eden MASAK raporunda, Veysel Şahin ile irtibatlı Eyüp Ur adındaki kişinin herhangi bir SGK kaydı ve düzenli geliri bulunmamasına rağmen, aralarında NEF İnşaat'ın da bulunduğu farklı kişi ve şirketler aracılığıyla yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği ileri sürülüyor.

MASAK kayıtlarına göre, 2015–2016 arasında bazı şahıslar aracılığıyla NEF İnşaat’a toplamda 7 milyon 541 bin 792 TL transfer edildi. Bu paraların açıklamasında ise çoğunlukla “gayrimenkul alım-satımı” ibaresi yer aldı.

Kasımpaşa-Samsunspor maçında şike suçlaması

Erden Timur'un da gözaltına alındığı operasyon kapsamında diğer gözaltına alınanlara yöneltilen suçlamalar ile Erden Timur'un yargılanması ayrı dosyalar üzerinden sürüyor. Erden Timur dışındakiler 26 Ekim 2024'te oynanan Kasımpaşa–Samsunspor maçının sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerle ilgili.

Bu karşılaşmada Samsunsporlu Olivier Ntcham, 8 dakika içinde 2 penaltı kaçırmıştı.

İlk penaltıda Panenka deneyen Ntcham, 27. dakikadaki ikinci penaltıda da topu üstten dışarı göndermişti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-0 Kasımpaşa lehine sonuçlanırken ikinci yarı 4-1 Samsun üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerden 26’sı gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, bir şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

İki şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Başsavcılığın açıklaması şöyleydi: “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Futbolda Bahis Soruşturması” olarak bilinen soruşturma kapsamında; MASAK’tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,



Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,



Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli, Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF’de görevli (1) şüpheli, Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli, Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Kimler gözaltına alındı?

Gözaltına alınanların listesi şöyle:

1. Bahattin Berke Demircan – Futbolcu – Beyoğlu Yeni Çarşı

2. Doğukan Çınar – Futbolcu – Tire 2021 FK

3. Ergün Nazlı – Futbolcu – Yalova FK 77 SK

4. Eyyüp Can Temiz – Futbolcu – Niğde Belediyesi Spor

5. Furkan Demir – Futbolcu – Diyarbekir Spor A.Ş.

6. Gökhan Payal – Futbolcu – Erbaaspor

7. Hamit Bayraktar – Futbolcu – 1926 Bulancak

8. Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu – Ağrı 1970 Spor

9. İbrahim Yılmaz – Futbolcu – Aliağa FK

10. İlke Tankul – Futbolcu – Karaman FK

11. İsmail Karakaş – Futbolcu – Erciyes 38 FK

12. Mert Aktaş – Futbolcu – Ankara Demir

13. Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu – Kütahyaspor FSK

14. Tufan Kelleci – Futbolcu – Polatlı 1926 SK

15. Erden Timur – İş insanı

16. Figen Özkaya – Emekli

17. Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli

18. Burak Söyleyen – Restoran Müdürü

19. Fatih Kulaksız – Eyüpspor As Başkanı

20. Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı

21. Ecrin Korkmaz – İşsiz

22. Esat Bilayak – İşsiz

23. Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı

24. Enes Bartan – Tutuklu

25. Hakan Çakır – Memur

26. Serhat Ölmez – Büro İşçisi

27. Umut Esel – Şirket Ortağı

28. Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü

29. Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı

Kasımpaşa-Samsunspor maçı inceleniyor

Soruşturmada adı geçen altı şüphelinin, 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa–Samsunspor maçının sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu iddia edildi.

Erden Timur ne ile suçlanıyor?

Başsavcılık açıklamasında banka hesapları incelemesinin sonuçlarına yer verildi. Buna göre şüpheli finansal işlemleri ve bununla bağlantılı bahis hesabı bulunan 1 şüpheli tespit edilirken, Erden Timur da şüpheliler arasında yer aldı.

6222 sayılı Kanun’un 11. maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ettiği değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı şüpheli finansal işlemleri bulunan 1 şüpheli daha belirlendi. Kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynayan 14 futbolcu da gözaltına alındı ve toplamda 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma süreci nasıl başladı?

Futbolda bahis soruşturması, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığına dair açıklamalarıyla kamuoyuna yansıdı. Hacıosmanoğlu, 27 Ekim’de düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını söyledi.

TFF, 1 Kasım’da PFDK’ye sevk edilen 152 hakemden 149’una “bahis oynama” gerekçesiyle 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

26 Aralık’ta ise aralarında Süper Lig hakemi Ali Palabıyık’ın da bulunduğu dokuz hakem daha son beş yılda bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk edildi.

Süreçte Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lig’de forma giyen ya da şu anda kulüpsüz olan 1022 futbolcuya da hak mahrumiyeti cezası verildi. Bu kapsamda Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı 9 ay, Eren Elmalı ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada, MASAK ve yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler doğrultusunda 101 futbolcuya ilişkin analizler yapıldığını bildirdi. Aynı gün, aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak ve Ahmet Okatan’ın da bulunduğu bazı isimler tutuklandı.

Sağlık sorunları bulunan Ahmet Çakar ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TFF Tahkim Kurulu, 22 Aralık’ta bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti alan 29 futbolcunun cezasını onamıştı.

(AEK)