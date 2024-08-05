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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 16:16
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 16:16
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Erdal Kaya'nın ilk Avrupa turnesi: Vik û Vala

Kürt komedyen, turne kapsamında Almanya, Avusturya ve Fransa'da çeşitli salonlarda toplam 10 gösteri düzenleyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Komedyenin sahnede olduğu ve siyah ışığın hakim olduğu bir kare.
Fotoğraf: Erdal Kaya'nın kişisel arşivinden

Kürtçe stand up yapan Erdal Kaya, ekim ayında ilk Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Kaya, turne kapsamında Almanya, Avusturya ve Fransa'da çeşitli salonlarda toplam 10 gösteri düzenleyecek. Avrupa turnesi, Kaya'nın uluslararası arenada sahne alacağı ilk deneyim olacak.

"Vik û Vala" gösterisindeki mizah anlayışı ve sahne performansıyla beğenilen Kaya, Kürt diline verdiği önemle de adından söz ettiriyor.

Erdal Kaya hakkında

29 Mart 2023'te ilk gösterimini yaptığı "Vik û Vala" adlı Kürtçe stand up gösterisi ile büyük beğeni topladı. 

İki saat süren ve mizahi unsurlarla dolu olan gösteri, başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Van, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Antep olmak üzere birçok kentte toplamda 100 kez sahnelendi. 

İlk olarak pandemi sürecinde “Îşev” dizisinde canlandırdığı “Bakî” karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Profesyonel oyunculuğa üniversite yıllarında seçmelerine girdiği belediye şehir tiyatrosu ile başladı.

Batman doğumlu komedyen, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. (TY)

Erdal Kaya stand up komedyen kürtçe stand up
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