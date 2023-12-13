Erdal Eren, ölümünün 43. yılında anıldı

12 Eylül Darbesi’nin ardından 13 Aralık 1980'de yaşı büyütülerek idam edilen 17 yaşındaki Erdal Eren ile Sinan Suner ve Ercan Koca, bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarları başında anıldı.

Ankara 78’liler Derneği Başkanı Hüseyin Esentürk, 12 Eylül Darbesi'nin hâlâ sürdüğünü söyleyerek “Şu ülkenin haline bakın, 12 Eylül'ü aratıyor mu?" dedi.

Evrensel Gazetesi’nin aktardığına göre, Eren’in mezarı başında Emek Gençliği adına konuşan Bilgesu Kiper ise şöyle dedi:

“Sinan Suner, Erdal Eren ve Ercan Koca, emperyalizmin ve savaşın karşısında bir araya gelen, sosyalizm hedefiyle birlikte mücadele eden gençlerdi. Birisi haince katledildiğinde, diğeri ondan düşen bayrağı daha yukarı kaldırmak için mücadele etmeye devam etmişti.

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“Cunta da sökmeyecek”

“Şimdi direnmeye devam eden Özak İşçilerinin direnişine bakalım. İşçi kadınlar, direnişin mücadelenin, birlikte mücadele etmenin kendilerine cesaret verdiğini anlatıyor. Cesaretimiz, umudumuz, devrim ve sosyalizme inancımız işte bu birliktelikten geliyor. En büyük gücümüz fakültelerimizde, lise sıralarında, atölyelerde bir araya geldiğimiz, yaşamın her alanını değiştirmek için var gücümüzle birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız, yoldaşlarımızdır.

“Bu güç aynı Erdal'da olduğu gibi, komünist bir bilinçle, işçi sınıfının partisi ile birleştiğinde insanlık tarihine yazılır, geleceğe taşınır. Unutmayalım! 12 Eylül gecesi cuntacılar egemenliğini ilân etmiştir ancak 13 Eylül sabahında Ankara'da Altındağ'da 'Sıkıyönetim sökmedi, cunta da sökmeyecek' yazıları duvarları kaplamıştır. Tüm baskı ve saldırılara rağmen gençlik bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinden vazgeçmemiştir. Bugün de vazgeçmiyoruz.”

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Erdal Eren’in öldürülmesi 2 Şubat 1980'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Sinan Suner'in öldürülmesini protesto ettiği için gözaltına alınan 24 kişi arasında Erdal Eren de vardı. Gösteri sırasında çıkan çatışmada er Zekeriya Önge'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Eren, 19 Mart 1980'de idama mahkûm edildi. Eren, idam edildiğinde17 yaşındaydı. Eren'in öldürdüğü iddia edilen askerin otopsi raporlarında, ölüme neden olan kurşunun G-3 piyade tüfeğinden çıktığına dair görüşler yer almasına rağmen otopsi raporları karartıldı. Askeri Yargıtay 3. Dairesi'nin, önce "delillerin noksanlığı" nedeniyle esastan, ardından da idamın müebbet hapse çevrilmesini gerektiren TCK'nin 59'uncu maddesinin uygulanmaması nedeniyle usulden bozmasına rağmen, Daireler Kurulu iki kararı da reddetti. "Milli Güvenlik Konseyi" tarafından onaylanan karar, "İdamı Engelleyelim! Erdal Eren idam edilemez" kampanyasına rağmen 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Cezaevi'nde infaz edildi. (TY)