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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 13:31
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 13:44
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Ercüment Şahin Çervatoğlu kimdir?

2019’dan bu yana Fındıklı Belediye Başkanlığı görevini yürüten Çervatoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde CHP tarafından bir kez daha aday gösterildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ercüment Şahin Çervatoğlu kimdir?
*Ercüment Şahin Çervatoğlu [Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz/bianet]

1968 yılında Rize’nin Fındıklı ilçesine bağlı Gürsu Köyü’nde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gürsu İlkokulu ve Arılı Ortaokulu’nu bitirdikten sonra Fındıklı Lisesi’nden 1984 yılında mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nde üniversite hayatına başladı. 1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’ne geçiş yaptı ve 1992 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinden sonra altı yıl ticari faaliyetlerle uğraştı. 1998’den 2018’e kadar TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nda çeşitli görevler üstlendi. 2014 yılına kadar yayın yapan Karadeniz Umut Radyosu’nun kurucuları arasında yer aldı. Bölgesel yayın yapan bu radyoya aktif emek verdi.

2006-2012 yılları arasında Bursa’da aile şirketi yöneticiliği ve inşaat sektöründe çalışmalar yürüttü. Ticari faaliyetlerini 2012 yılından bu yana Fındıklı'da sürdürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) aday olduğu 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yaklaşık yüzde 60 oy alarak Fındıklı Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde CHP tarafından bir kez daha Fındıklı için aday gösterildi. (VC)

Ercüment Şahin Çervatoğlu Fındıklı Belediyesi
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/haber/findikli-belediye-baskani-cervatoglu-genclik-kampi-tarikat-kampi-olmus-285719
FINDIKLI BELEDİYESİ’NİN ÇALIŞMALARINA ENGEL
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/haber/baskan-cervatoglu-halkimiza-hizmet-sunmamiz-engelleniyor-269953
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/haber/findikli-belediye-baskani-cervatoglu-icin-dayanisma-cagrisi-260684
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