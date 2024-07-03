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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2024 08:00
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2024 09:13
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Ercüment Akdeniz: Mülteci çocuklar ikinci travmayı Türkiye’de yaşıyor

Gazeteci Yazar Ercüment Akdeniz, Kayseri'de başlayan ve birçok kente yayılan mültecilere yönelik saldırıları bianet’e yorumladı: “Nefret ve öfke büyük bir dalga olarak önümüzdeki yıllarda tüm toplumun başına yıkılabilir.”

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Ercüment Akdeniz: Mülteci çocuklar ikinci travmayı Türkiye’de yaşıyor
Fotoğraf: canva

“Mülteci çocuklar arasında 6 yaşında atölyede çalışmak zorunda kalanlar var. Bazı çocuklar anne ve babaları olmadan sokağa çıkamıyor. Suriye’den savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen kadın ve çocuklar, burada ikinci bir travmaya maruz kalıyor”

Gazeteci Yazar Ercüment Akdeniz, 30 Haziran’da Kayseri’de başlayan Hatay, Antep, Bursa, Konya, Kilis, İstanbul ve Urfa olmak üzere birçok kente sıçrayan mültecilere yönelik saldırıları böyle değerlendirdi.

Uzun zamandır göç ve göç politikaları alanında çalışan Ercüment Akdeniz, son kitabı “Göç ve Belediyeler” de göç politikalarını iktidar ve muhalefet perspektifinden inceliyor ve göçmenlerin Türkiye'deki durumunu ele alıyor.

“Çocuk istismarına tepki gerçekçi değil”

Çocuk ve kadınlara bakış açısında Türkiye’de bir çifte standart olduğunu hatırlatan Akdeniz, “Tarikatlarda çocukların istismar edildiği, çocuklarla evliliğin neredeyse meşru kabul edildiği diyanet açıklamalarının olduğu bir ülkede çocuk istismarına tepki gerçekçi değil. Asıl amaç Suriyelilere mültecilere saldırmak” diyor.

“Çocuklar arasında önyargılar yayılıyor”

Akdeniz’in dikkat çektiği başka bir konuda, çocuklar arasında hızla yayılan önyargılar ve nefret.

Şimdilerde bu nefretin büyük çatışmalara neden olmasa da ilerideki yıllarda mutlaka sorun olacağına işaret eden Akdeniz, “Çocuklar arasında önyargılar hızla yayılıyor. Mülteci çocuklardan yerelde yaşayan çocuklar nefret ediyor. Çocuklardan şöyle cümleler duyabiliyoruz, ‘Benim annem ve babam senin yüzünden işsiz kaldı. Mülteciler geldi annem babam işsiz kalınca daha çok kavga etmeye başladı’. Bu söylemler çocuklar arasındaki uzlaşıyı azaltıyor ve nefreti körüklüyor.”

Bir uyarı da yapıyor Akdeniz: “Bütün bu nefret ve öfke büyük bir dalga olarak önümüzdeki yıllarda toplumun başına yıkılabilir.”

5 öneri

Mülteciler ve Türkiye toplumu arasında bir arada yaşama kültürünün yaygınlaştırılması ve devletin bu konuda daha somur politikalar üretmesi gerektiğini savunan Akdeniz, kendi çözüm önerilerini 5 başlıkta sıraladı:

*Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli.

*Suriyeliler için güvenli geri dönüşler planlanmalı. Avrupa’ya da gidişleri kolaylaştırılmalı ve hepsi Birleşmiş Milletler’in (BM) kontrolünde olmalı.

*Çalışma izni herkes için sağlanmalı.

*Türkiye’de doğan 800 binden fazla bebek var. Bunu da hatırlatarak bir arada yaşamanın yolları bulunmalı ve entegrasyon için güçlü bir alt yapı kurulmalı.

*Nefret suçları ve ayrımcılık suç olarak yasalara geçmeli. İnsanlar bu suçu işlediklerinde cezalandırılacaklarını bilmeli. ,

Bazı veriler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, Halk TV’de katıldığı bir programda, Türkiye’deki mültecilerin sayısının net olarak bilinmediğini, devlet kaynaklarının açıkladığı verilere de güvenmediklerini söyledi. En az 4 milyon Suriyeli olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre de Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 9 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 4 bin 894 kişi azalarak toplam 3 milyon 115 bin 536 kişi oldu. Suriyeli sayısı 2017 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Suriyelilerin %73,4’ü Kadın ve Çocuklardan Oluşuyor
Göç İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı yaş aralığı tablosuna göre Suriyeli erkekler toplam Suriyeli sayısının %52,2’sini oluşturuyor. Suriyeli kadınların oranı ise %47,8. Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 133 bin 660 kişi fazla. Erkek-Kadın sayısı arasındaki en büyük fark 27 bin 640 kişi ile 25-29 yaş aralığında. Yaş aralığı artıkça bu fark azalıyor. 45 üzeri yaş aralıklarında kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor. Kadınlarla çocuklar Suriyelilerin %73,4’ünü (2 milyon 285 bin 154 kişi) oluşturuyor.

Suriyeli Genç Nüfus Oranı (15-24 yaş)
Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında 577 bin 884 kişi bulunuyor. Suriyeli genç nüfusun toplam Suriyeli sayısındaki oranı %18,6

Verileri, buradan aldık.

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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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