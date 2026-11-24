Van’ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Sağlık Ocağı’nda bir sağlığa şiddet vakası yaşandı. Evlilik öncesi sağlık raporu almak isteyen M.İ. ve Ö.İ. isimli baba-oğul, gerekli kan tetkiklerinin yapılamaması nedeniyle aile hekimiyle tartıştı.

İddiaya göre, baba-oğul rapor almak için sağlık kuruluşuna birkaç kez başvurdu. Ancak kan tahlillerinin yapılabilmesi için gerekli sistemde yaşanan teknik arıza nedeniyle işlemler gerçekleştirilemedi. Sağlık çalışanları, sorunun giderilmesi için Halk Sağlığı birimiyle iletişime geçti ancak sistem yeniden devreye alınamadı.

Hafta sonu aile hekimini değiştiren şahıslar, bu kez başka bir aile hekimine başvurdu. Doktorun yaklaşık yarım saat boyunca sistemi kontrol etmesine ve meslektaşlarıyla iletişim kurarak sorunun giderilip giderilmediğini öğrenmeye çalışmasına rağmen teknik aksaklık çözülemedi.

Doktorun, gerekli tetkikler yapılmadan evlilik öncesi sağlık raporunun düzenlenemeyeceğini anlatması üzerine tartışma çıktı. Şahısların bağırıp çağırması üzerine doktor sakin olmalarını istedi. Tartışmanın büyümesiyle oğul, makam koltuğunda oturan doktorun boğazına sarılmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında saldırganlar doktorla birlikte masanın üzerine düştü.

Araya girmeye çalışan hemşire de saldırıdan etkilendi. Kapıyı tutmaya çalışan hemşire koluna darbe aldı ve arbede sırasında duvara çarptı. Sağlık merkezinde bulunan vatandaşların müdahalesiyle saldırı sonlandırılırken olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı.

Şüpheliler gözaltında

Olayın ardından M.İ. ve Ö.İ. isimli baba-oğulun gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma da başlatıldı.

(HA)