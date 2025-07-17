Erbil ve Duhok’ta bomba yüklü İHA saldırıları

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Erbil ve Duhok kentlerinde, bugün, bomba yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) iki ayrı saldırı düzenlendi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi’nden yapılan açıklamada, ilk saldırının saat 10.50’de Erbil’in Şemamok nahiyesine bağlı Sureca köyü yakınlarına, ikinci saldırının ise saat 10.55’te Duhok’un Zaho ilçesine bağlı Tavke bölgesindeki bir petrol sahasına yapıldığı belirtildi.

Saldırılarda can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığı bildirildi ve saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi paylaşılmadı.

IKBY’de son günlerde özellikle petrol sahaları olmak üzere birçok noktaya bomba yüklü İHA saldırıları düzenleniyor. Dün de (16 Temmuz) Duhok’taki üç ayrı petrol sahasına, saldırı düzenlenmişti. IKBY Başkanlığı, 15 Temmuz'daki açıklamasında, Irak Federal Hükümeti’ne, saldırıları önlemek, sorumluları tespit etmek ve cezalandırmak için tüm gerekli ve acil önlemleri uygulaması çağrısında bulunmuştu.

ABD’den açıklama

Askeri uzmanlara göre saldırıların arkasında hem iç siyasi çekişmeler hem de bölgesel gerilimler yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 14 Temmuz’dan bu yana Duhok'taki petrol sahalarının hedef alındığı saldırıları “şiddetle” kınandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, saldırılarda “Irak'ın geleceğine yatırım yapan uluslararası şirketlerin hedef alındığı" belirtilen açıklamada, "Saldırılar, Irak'ın istikrarını ve ekonomisinin geleceğini tehlikeye atmaktadır,” ifadesine yer verildi. (TY)