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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 00:08
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2024 00:48
2 dk Okuma

İRAN FÜZE SALDIRISI SONRASI

Erbil kayıpların ardından üç gün yas ilan etti

IKBY Başkenti Erbil’i "Mossad Karargahını vurma" iddiasıyla hedef alan İran Devrim Muhafızları Ordusu 4 sivili öldürdü. Ülkede üç gün yas ilan edildi. Bütün batı başkentleri ve BM saldırıyı kınadı.

Erbil

Erbil
Görseli Büyüt
Erbil kayıpların ardından üç gün yas ilan etti
İran'ın vurduğu binaların yıkıntıları/Hatha elyövm

Erbil Valisi Omid Xoşnav, İran’ın balistik füze saldırılarının ardından 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.Vali Xoşnav, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 sivilin de yaralandığını belirterek, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

İran Devrim Muhafızları Erbil'i vurdu: En az 4 sivil hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları Erbil'i vurdu: En az 4 sivil hayatını kaybetti
16 Ocak 2024

"Hiçbir haklı gerekçe yok, üç gün yas"

"İran'ın saldırıları hiçbir haklı gerekçe olmaksızın masum sivilleri hedef almıştır" diyen Xoşnav, “bu haksız ve zalim saldırıyı” bir kez daha şiddetle kınadıklarını belirterek, kentte 3 günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.

11 balistik füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları dün gece Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkenti Hewlêr'de (Erbil) çeşitli  noktalara 11 balistik füze ile saldırı düzenledi.

Saldırılarda Kürt iş insanı Peşrew Dizayi, 25 Ocak'ta bir yaşına basacak olan kızı Jina Dizayi, evde misafir olarak bulunan ancak Bağdat’ta ikamet eden Iraklı iş insanı Kerem Mikhail ile Filipinler vatandaşı bir çalışan yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

İran Devrim Muhafızları: "Mossad karargahını vurduk" 

Rudaw'ın haberine göre saldırıları üstlenen İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığını” öne sürdü.

Ancak Kürdistan Bölge Yönetimi ve Irak hükümeti, İran’ın bu iddialarını yalanlayarak sert açıklamalar yaptı.

Barzani: "Sessiz kalamayız"

Başkan Mesud Barzani, “Bu haksızlık ve zulme karşı daha fazla sessiz kalamayız. Artık sabrımızın bir sınırı var” sözleri ile sert bir şekilde saldırıyı kınadı.

Başbakan Mesrur Barzani de Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını “hiçbir nedeni olmayan namertçe bir saldırı” olarak nitelendirdi ve “Bu dayanaksız saldırılar hiçbir şekilde cevapsız kalmamalı” dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran’ın Erbil'e yönelik saldırısını "Irak ile İran arasındaki güçlü ilişkiyi baltalayan saldırgan bir eylem" olarak niteledi. 

İran'ın saldırıları ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, Finlandiya ve Birleşmiş Milletler tarafından da kınandı. (AEK)

İran Devrim Muhafızları Ordusu Erbil IKBY Mesud Barzani
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