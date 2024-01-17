Erbil kayıpların ardından üç gün yas ilan etti

Erbil Valisi Omid Xoşnav, İran’ın balistik füze saldırılarının ardından 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.Vali Xoşnav, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 sivilin de yaralandığını belirterek, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

İran Devrim Muhafızları Erbil'i vurdu: En az 4 sivil hayatını kaybetti

"Hiçbir haklı gerekçe yok, üç gün yas"

"İran'ın saldırıları hiçbir haklı gerekçe olmaksızın masum sivilleri hedef almıştır" diyen Xoşnav, “bu haksız ve zalim saldırıyı” bir kez daha şiddetle kınadıklarını belirterek, kentte 3 günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.

11 balistik füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları dün gece Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkenti Hewlêr'de (Erbil) çeşitli noktalara 11 balistik füze ile saldırı düzenledi.

Saldırılarda Kürt iş insanı Peşrew Dizayi, 25 Ocak'ta bir yaşına basacak olan kızı Jina Dizayi, evde misafir olarak bulunan ancak Bağdat’ta ikamet eden Iraklı iş insanı Kerem Mikhail ile Filipinler vatandaşı bir çalışan yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

İran Devrim Muhafızları: "Mossad karargahını vurduk"

Rudaw'ın haberine göre saldırıları üstlenen İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığını” öne sürdü.

Ancak Kürdistan Bölge Yönetimi ve Irak hükümeti, İran’ın bu iddialarını yalanlayarak sert açıklamalar yaptı.

Barzani: "Sessiz kalamayız"

Başkan Mesud Barzani, “Bu haksızlık ve zulme karşı daha fazla sessiz kalamayız. Artık sabrımızın bir sınırı var” sözleri ile sert bir şekilde saldırıyı kınadı.

Başbakan Mesrur Barzani de Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını “hiçbir nedeni olmayan namertçe bir saldırı” olarak nitelendirdi ve “Bu dayanaksız saldırılar hiçbir şekilde cevapsız kalmamalı” dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran’ın Erbil'e yönelik saldırısını "Irak ile İran arasındaki güçlü ilişkiyi baltalayan saldırgan bir eylem" olarak niteledi.

İran'ın saldırıları ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, Finlandiya ve Birleşmiş Milletler tarafından da kınandı. (AEK)