Irak federal hükümetiyle Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) arasındaki petrol ihracatı, güvenlik ve anayasal yetki anlaşmazlıklarına ABD Başkanı Donald Trump da müdahil oldu. Trump, 27 Kasım'da Truth Social sosyla medya hesabından yayımladığı açıklamada Bağdat hükümetine destek verdi:

“Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin Irak'ın tamamında devlet otoritesini tesis etme, Irak petrolünün kaçakçılığını durdurma, yolsuzluğa son verme ve bütün silahları münhasıran devletin denetimi altına alma çabalarını destekliyoruz.



“Başbakan el-Zeydi'nin kendi siyasi kararlarını kendisi alan, birleşik, müreffeh ve güçlü bir Irak inşa etme çabalarını destekliyoruz.”

Trump açıklamasında Kürdistan'ın anayasal statüsüne, Irak'ın federal yapısına ve anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesine değinmedi.

Taylor: “Bağdat-Erbil anlaşmazlığına el bombası atmak gibi”

Mayıs 2025'e kadar ABD'nin Irak ve İran politikalarından sorumlu Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığını yürütmüş olan, halen Atlantic Council'ın Irak ve Suriye çalışmalarını yöneten Victoria Taylor, Trump'ın açıklamasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi:

“ABD Başkanı'nın bugünkü açıklaması Bağdat-Erbil anlaşmazlığına el bombası atmak gibi.”

Taylor, açıklamanın Başbakan el-Zeydi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'dan yana tutum aldığını ve “ABD hükümetinin yetkilerin Bağdat'ta daha fazla merkezileştirilmesini desteklediği izlenimini” verdiğini söyledi.

Taylor 1 Aralık görüşmesi öncesinde yapılan açıklamanın zamanlamasını da eleştirdi:



“Böylesine ağırlıklı bir biçimde Başbakandan yana çıkmak [...] ABD hükümetinin güvenilir bir arabulucu olarak konumunu da zedeliyor.”

Taylor, Washington'un geleneksel Kürdistan siyasetini hatırlattı:

“ABD [...] ilgili bütün taraflara Irak içinde güçlü ve dayanıklı bir Kürdistan'a verdiği desteği hatırlatmalı. Washington'da her iki parti de uzun yıllardır bu tutumu destekliyor ve ABD hükümetinin bundan sapması için hiçbir neden görmüyorum.”

Taylor merkeziyetçiliğin ABD açısından işleri kolaylaştıracağı düşüncesine de karşı çıktı:

“Bağdat'ta bile, Şiiler arasında bile yalnızca tek bir liderle muhatap olamazsınız. Koordinasyon Çerçevesi'nin bile artık 12'den fazla lideri var."

“Anayasal petrol satışlarıyla kaçakçılığı birbirine karıştırmayın”

Taylor, Trump'ın açıklamasının esas konusunun petrol kaçakçılığı olmadığını savundu:

“Hiç kimse Kürdistan'dan yapılan petrol satışlarıyla Ketaib Hizbullah'ın Curf es-Sahr'daki petrol satışlarını birbirine karıştırmamalı. Biri anayasal koruma altında, kendi hükümeti olan yarı özerk bir bölge, diğeri ise terör örgütü olarak tanımlanmış bir grup.”

Taylor, Bağdat'ın petrol satışlarının miktarı ve gelirlerin nasıl harcandığına ilişkin sorularını meşru bulmakla birlikte, “Ancak bu meselelerin Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile müzakere yoluyla çözülmesi gerekiyor” dedi.

Taylor, Irak'ın güneyindeki kaçakçılık faaliyetlerine öncelik verilmesini istedi ve bunların ABD'nin öncelikli hedefi olan milislerin silahsızlandırılmasıyla bağlantılı olduğunu savundu.

Bağdat'ın kararlarına Kürdistan'da protesto

El-Zeydi, 24 Kasım'da Kürt güvenlik güçlerinin denetimindeki sınır kapılarıyla Kerkük, Ninova, Diyala ve Selahaddin vilayetlerindeki petrol sahalarının federal makamların denetimine alınması talimatını vermişti.

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Irak Federal Yüksek Mahkemesi 25 Kasım'da federal güçlerin Kürdistan Bölgesi dahil uluslararası sınırlarda konuşlandırılmasını ve bölgedeki petrol sahalarının ortak yönetimini anayasaya uygun bulmuştu.

26 Kasım'da Suriye sınırındaki El-Velid ve İran sınırındaki Paşta sınır kapıları kapatıldı. Kürdistan'ın çeşitli kentlerinde Bağdat'ın kararlarına karşı gösteriler düzenlendi.

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Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, yabancı diplomatlar ve BM temsilcileriyle görüşmesinde Bağdat'taki karar mercilerini eleştirdi:

“Bağdat'taki bazı karar alıcılar Kürdistan Bölgesi'ne merkeziyetçi bir zihniyetle yaklaşmayı sürdürüyor.”

Barzani, Kürdistan halkının anayasal haklarını kararlılıkla savunacağını belirtti.

Kürt muhalefetinden dört maddelik çözüm önerisi

Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtû), Kürdistan Adalet Topluluğu (Komel) ve Ulusal Duruş Hareketi (Helwest) temsilcileri 26 Kasım'da Bağdat'ta Başbakan el-Zeydi ile görüşerek dört maddelik ortak çözüm önerisi sundular.

Üç muhalefet partisi anlaşmazlıkların askeri gerilim ve zor kullanımıyla değil, “her iki tarafta da israfı ve yolsuzluğu önleyen şeffaf bir anayasal ortaklık” yoluyla çözülebileceğini bildirdi.

Öneri, tartışmalı bölgelerin statüsünü düzenleyen Anayasa'nın 140. Maddesinin uygulanmasını, sınır kapılarında ortak yönetimi, petrol gelirlerinin karşılıklı denetimini, Kürdistan'ın bütçe payının güvenceye alınmasını ve muhalefetin denetim mekanizmalarına katılmasını öngörüyor.

Gözler 1 Aralık'taki görüşmede

Rudaw'ın Erbil ve Bağdat'taki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD'nin Irak ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack, 25 Kasım'da taraflar arasında arabuluculuk önerisinde bulunmuş ve el-Zeydi'den askeri seçenekleri dışlamasını istemişti.

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Irak'ın dört üst düzey yöneticisi ise anlaşmazlıkların anayasal çerçevede çözülmesi amacıyla 1 Aralık'ta ulusal diyalog toplantısı düzenlenmesini kararlaştırdı.

Trump'ın açıklaması, Thomas Barrack'ın iki gün önce gündeme getirdiği arabuluculuk girişimini büyük ölçüde boşa çıkartmış ve Irak'ın federal anayasal yapısını göz önüne alan bir çözümü bağlam dışına atmış oldu.

(AEK)