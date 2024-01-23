Erbaş duyurdu: İlkokul öğrencilerine ‘değerler eğitimi’ verilecek, camide namaz kılınacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilkokul öğrencilerine yönelik "Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi" düzenleneceğini duyurdu.
AA’nın haberine göre; Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ortaokul, lise, üniversite düzeyindeki öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara ilkokul öğrencilerini de ekleyerek "Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.
Erbaş, proje kapsamında; ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik, Diyanet gençlik hizmet mekanları ve camilerde manevi danışmanlar ve din görevlileri nezaretinde “değerler eğitimi” faaliyeti düzenleneceğini ifade etti.
Diyanet, tatilde çocuklara online namaz ve dua öğretecek
Erbaş, açıklamada şöyle dedi:
"Nesillerimiz arasındaki etkileşimi artırmak ve onlara doğru bir rol model sunabilmek gayesi ile başlatacağımız bu proje kapsamında üniversite ve lise öğrencisi Diyanet genç gönüllülerimiz ilkokulda öğrenim gören kardeşlerine yönelik etkinlikler düzenleyecekler, onlara doğru bir şekilde rehberlik etmeye çalışacaklar.
İl gençlik koordinatörlerimiz ve manevi danışmanlarımız marifetiyle ilk olarak pilot olarak belirlenen 10 ilde gerçekleştirilecek projenin nesillerimize ve milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyor, Yüce Rabbimizden kolaylıklar diliyorum."
EĞİTİM-SEN 2019-2020 YARIYIL RAPORU:
"Eğitimde Diyanet, Dini Vakıf ve Derneklerin Kuşatması Arttı"
Proje; Adana, Afyon, Bursa, Konya, Manisa, Samsun, Şırnak, Tekirdağ il merkezlerinin yanı sıra İstanbul'un Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer; Ankara'nın ise Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinin pilot olarak uygulanacak.
Yarıyıl tatilinin bitiminde başlaması planlanan projede belirlenen kişiler, haftada bir gün çocukların ev ödevlerini yapmalarına yardım edecekleri hafta sonunda da haftalık programa göre kamp yapma, öğrencilerle öğle namazı kılma gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.
Diyanet projeyi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında tüm il ve ilçelerde yaygınlaştırmayı planlanıyor.
(RT)