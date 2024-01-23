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HABER
Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 17:40
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2024 11:24
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Erbaş duyurdu: İlkokul öğrencilerine ‘değerler eğitimi’ verilecek, camide namaz kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik, Diyanet gençlik hizmet mekanları ve camilerde manevi danışmanlar ve din görevlileri nezaretinde “değerler eğitimi” faaliyeti düzenleneceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erbaş duyurdu: İlkokul öğrencilerine ‘değerler eğitimi’ verilecek, camide namaz kılınacak
*Fotoğraf: MEB

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilkokul öğrencilerine yönelik "Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi" düzenleneceğini duyurdu.

AA’nın haberine göre; Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ortaokul, lise, üniversite düzeyindeki öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara ilkokul öğrencilerini de ekleyerek "Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Erbaş, proje kapsamında; ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik, Diyanet gençlik hizmet mekanları ve camilerde manevi danışmanlar ve din görevlileri nezaretinde “değerler eğitimi” faaliyeti düzenleneceğini ifade etti.

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Erbaş, açıklamada şöyle dedi:

"Nesillerimiz arasındaki etkileşimi artırmak ve onlara doğru bir rol model sunabilmek gayesi ile başlatacağımız bu proje kapsamında üniversite ve lise öğrencisi Diyanet genç gönüllülerimiz ilkokulda öğrenim gören kardeşlerine yönelik etkinlikler düzenleyecekler, onlara doğru bir şekilde rehberlik etmeye çalışacaklar.

İl gençlik koordinatörlerimiz ve manevi danışmanlarımız marifetiyle ilk olarak pilot olarak belirlenen 10 ilde gerçekleştirilecek projenin nesillerimize ve milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyor, Yüce Rabbimizden kolaylıklar diliyorum."

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Proje; Adana, Afyon, Bursa, Konya, Manisa, Samsun, Şırnak, Tekirdağ il merkezlerinin yanı sıra İstanbul'un Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer; Ankara'nın ise Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinin pilot olarak uygulanacak.

Yarıyıl tatilinin bitiminde başlaması planlanan projede belirlenen kişiler, haftada bir gün çocukların ev ödevlerini yapmalarına yardım edecekleri hafta sonunda da haftalık programa göre kamp yapma, öğrencilerle öğle namazı kılma gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Diyanet projeyi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında tüm il ve ilçelerde yaygınlaştırmayı planlanıyor.

(RT)

Ali Erbaş din eğitimi
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