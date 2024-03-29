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HABER
Yayın Tarihi: 29 Mart 2024 11:48
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2024 12:07
3 dk Okuma

Erbakan: Şartlarımızı yerine getirin İstanbul adayımızı çekelim

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hatay mitinginde iktidara seslendi: "İktidar İsrail’le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail’e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü’nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erbakan: Şartlarımızı yerine getirin İstanbul adayımızı çekelim
*Fotoğraf: AA/arşiv

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Hatay’ın Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde düzenlediği mitinge katıldı.

Erbakan, İstanbul’dan aday çıkarmalarına yönelik AKP kanadından ve partisinden gelen tepkilere değindi.

"Necmettin Erbakan İstanbul'da tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi" diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'ü isim vermeden eleştiren Erbakan, "Bazı zavallı tipler çıkmış, 'Erbakan hoca olsaydı, adayını çekerdi' diyor. Milli Görüş'ün, başka parti kazansın diye aday çıkarmadığını gördünüz mü" dedi.

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"Kimseye kazandıralım diye seçime girmeyiz"

“Kimseye kazandıralım veya kaybettirelim” anlayışıyla seçimlere girmediklerini söyleyen Erbakan, özetle şunları söyledi:

"Yeniden Refah, neden İstanbul’da CHP’ye kazandırıyor? Biz bunlara defalarca anlattık. Milli Görüş olarak milletin derdine derman olalım, maddi ve manevi kalkınmayı gerçekleştirelim, belediyelerde ahlaklı belediyecilik dönemini başlatalım, milletin kurtuluşuna vesile olalım.

Yaşanabilir Türkiye’yi yeniden, adil bir dünyayı kuralım. Heykelci, rantçı belediyecilikten milletimizi kurtaralım, Milli Görüş belediyeciliği ile Türkiye’yi yeniden ahlaklı belediyecilikle tanıştıralım diye seçimlere giriyoruz. Kimseye kazandıralım veya kaybettirelim diye girmez.

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"Bu mantığa göre iki parti seçime girsin"

Sizin bu mantığınızla gidecek olursak; o zaman İstanbul’da DEM Parti, AK Parti’ye kazandırmak için seçimlere giriyor. Böyle mantık olur mu Allah aşkına? Siz diyorsunuz ki Yeniden Refah CHP’ye kazandırır. Bu mantıkla giderseniz Kandil’le iş tuttuğunu ifade ettiğiniz DEM Parti de AK Parti'ye seçimleri kazandırmak için giriyor.

İYİ Parti de AK Parti’ye seçimleri kazandırmak için giriyor. Bu mantıkla giderseniz o zaman sadece iki parti seçime girsin, diğer partiler girmesin. Anket yapılsın, en yüksek oy alan iki parti girsin. Çünkü diğer partilerin hepsi ya birine kazandırmak ya da kaybettirmek için seçime giriyor. Böyle seçim mi olur? Böyle demokrasi, böyle sistem mi olur?

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"Hodri meydan, adımları atın"

Bütün bunlara rağmen Hatay’dan sesleniyoruz. Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail’le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail’e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü’nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız.

Alın bakalım, size hodri meydan. Şimdi bu adımları atın, hiçbir beklentimiz olmadan adayımızı çekmeye hazırız ama maalesef böyle bir adım atacağınızla ilgili de hiçbir ümidimiz yok. Zaten atacak olan insan 7 Ekim’den beri yaşanan bu katliam, bu vahşet karşısında şimdiye kadar çoktan Yeniden Refah Partisi’nin çağrısını bile beklemeden adım atmış olurdu.”

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(RT)

yeniden refah partisi Fatih Erbakan Seçim 2024
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